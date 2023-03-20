Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В начале 2019 года у пациента появились боли в спине, из-за чего он обратился к врачам и узнал о переломе позвоночника. А после изучения пришедших результатов анализов у мужчины заподозрили заболевание крови, после чего пришлось выполнить пункцию костного мозга.
«Пациенту поставили диагноз — множественная миелома, IIIA стадия. В дальнейшем ему назначили курс химиотерапии и провели пересадку заготовленных заранее собственных стволовых кроветворных клеток», — сказано в сообщении.
После принятых мер появилась положительная динамика, благодаря чему пациент вернулся к полноценной жизни. Теперь он амбулаторно наблюдается у врачей.
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