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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Ростове-на-Дону вылечили пациента с раком крови третьей степени

20 марта 2023, 14:39
Фото: SUMATERA BARAT/cc0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону вылечили пациента с раком крови 3 степени
В Ростове-на-Дону врачи помогли пациенту победить миелому, сообщает управление по координации деятельности медорганизаций города.

В начале 2019 года у пациента появились боли в спине, из-за чего он обратился к врачам и узнал о переломе позвоночника. А после изучения пришедших результатов анализов у мужчины заподозрили заболевание крови, после чего пришлось выполнить пункцию костного мозга.

«Пациенту поставили диагноз — множественная миелома, IIIA стадия. В дальнейшем ему назначили курс химиотерапии и провели пересадку заготовленных заранее собственных стволовых кроветворных клеток», — сказано в сообщении.

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После принятых мер появилась положительная динамика, благодаря чему пациент вернулся к полноценной жизни. Теперь он амбулаторно наблюдается у врачей.

Ранее патологоанатом рассказал, от чего чаще всего умирают ростовчане. 

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