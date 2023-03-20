В начале 2019 года у пациента появились боли в спине, из-за чего он обратился к врачам и узнал о переломе позвоночника. А после изучения пришедших результатов анализов у мужчины заподозрили заболевание крови, после чего пришлось выполнить пункцию костного мозга.