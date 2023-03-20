В Ростове неизвестные подбросили прохожему в рюкзак подозрительный пакет

Ростовчанин рассказал, что во время пешей прогулки он заметил перед собой двух молодых людей, которые периодически оглядывались на него, пока мужчина не обогнал. Ростовчанин предполагает, что именно на светофоре в один из карманов его рюкзака подбросили небольшой пакет с неизвестным ему содержимым.