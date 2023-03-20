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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Ростове неизвестные подбросили прохожему в рюкзак подозрительный пакет

20 марта 2023, 18:03
Фото: pxhere.com
В Ростове неизвестные подбросили прохожему в рюкзак подозрительный пакет
В Ростове местный житель предупредил о неизвестных, которые подкидывают прохожим в сумки пакеты и пытаются инсценировать задержание с поддельными документами, об этом он рассказал в городском сообществе.

Telegram-канал «Ростов Главный» в понедельник, 20 марта, опубликовал историю местного жителя, который столкнулся со странными личностями на улице Каширской.

Ростовчанин рассказал, что во время пешей прогулки он заметил перед собой двух молодых людей, которые периодически оглядывались на него, пока мужчина не обогнал. Ростовчанин предполагает, что именно на светофоре в один из карманов его рюкзака подбросили небольшой пакет с неизвестным ему содержимым.

«Догнали они меня метров через 200, с вопросами: „Почему я странно хожу и, что я раскидываю?“ Начали показывать какие-то документы Минобороны в обложке ФСБ, попросили показать рюкзак», — рассказал ростовчанин, сообщив, что он дошел до магазина и повернул к ним рюкзак, в какой-то момент из кармана выпал незнакомый ему пакетик.

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Ростовчанин уточнил, что сразу после этого молодые люди стали снимать его на камеру, угрожать вызовом наряда, и он был вынужден уйти в магазин. Подозрительные личности не стали следовать за ним и просто исчезли.

Горожанин посоветовал жителям Ростова-на-Дону быть аккуратными, закрывать карманы своих сумок, а в случае подобных импровизированных «задержаний» — уйти в места массового скопления людей и вести диалог только там, где есть свидетели. Причины и цели действий неустановленных лиц остались неизвестны.

Ранее в Ростовской области мошенники стали обвинять дончан в измене Родине.

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