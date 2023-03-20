Сообщается, что теперь мошенники выманивают деньги у населения с помощью обвинения в госизмене. Для этого аферисты звонят дончанам, представляясь полицейскими, и сообщают о том, что со счета жертвы произвели перевод на счет иностранной военной компании. Мошенник уточняет, что, вероятно, данные жертвы украли и сделали рассылку средств для помощи военным другой страны, и это может стать причиной уголовного заключения на срок до 20 лет из-за обвинения в госизмене.