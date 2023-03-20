Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Недолго музыка играла
Жители Ростовской области обратились к главе донского правительства Василию Голубеву с требованием отменить концерты групп «Мумий Тролль» и «Машины времени», которые должны были пройти в Ростове-на-Дону во втором полугодии 2023 года.
Ростовчане заметили, что бронирование билетов на концерты в «Астор Плазе» до сих пор доступно, несмотря на то, что группа «Мумий Тролль» отказалась от выступлений в России еще в феврале 2023 года, а фронтмен «Машины Времени» Андрей Макаревич* и вовсе был признан иноагентом из-за критики СВО и антироссийской позиции.
Теперь ростовчане требуют отменить концерты 21 июля и 3 сентября, чтобы не позволить участникам групп, ненавидящим Россию, зарабатывать здесь деньги.
Концерты должны были состояться 21 июля и 3 сентября, однако теперь ростовчане требуют отменить концерты.
«Они эти деньги потом посылают нашим врагам. Убедительная просьба к вам как губернатору Ростовской области не допустить появления иноагентов и их выступления», — сказано в сообщениях дончан.
С расчетом на испуг
В пресс-службе управления МВД по Ростовской области рассказали, что мошенники придумали новую схему «развода» доверчивых дончан.
Сообщается, что теперь мошенники выманивают деньги у населения с помощью обвинения в госизмене. Для этого аферисты звонят дончанам, представляясь полицейскими, и сообщают о том, что со счета жертвы произвели перевод на счет иностранной военной компании. Мошенник уточняет, что, вероятно, данные жертвы украли и сделали рассылку средств для помощи военным другой страны, и это может стать причиной уголовного заключения на срок до 20 лет из-за обвинения в госизмене.
После этого аферисты внушают дончанам, что деньги можно спасти, переведя их на другой счет со своими реквизитами.
«Если их план удался и человек выполнил все условия, ему сообщают, что вскоре с ним свяжутся», — рассказали в полиции, добавив, что после этого злоумышленники исчезают.
Деньги и оружие
В правительстве Ростовской области напомнили, что жители смогут получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия или продолжат получать деньги за добровольную сдачу оружия, следует из проекта постановления на сайте правительства региона.
По предварительной информации, документ с перечнем оружия и суммами вознаграждения уже приняли. Пока что известно, что за пистолет, револьвер, карабин и винтовку дончане могут получить по пять тысяч рублей. Передачу автомата оценили в восемь тысяч рублей, а 10 тысяч рублей власти готовы заплатить за гранатомет.
Полный список оружия и вознаграждений доступен по ссылке.
*Признан иностранным агентом в России