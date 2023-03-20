Новая неделя начнется в Ростове и Таганроге с потепления и осадков. В понедельник, 20 марта, столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов, а вечером — +8. С утра и ближе к ночи вероятен дождь. Скорость ветра не больше трех метров в секунду.