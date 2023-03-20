Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Новая неделя начнется в Ростове и Таганроге с потепления и осадков. В понедельник, 20 марта, столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов, а вечером — +8. С утра и ближе к ночи вероятен дождь. Скорость ветра не больше трех метров в секунду.
Во вторник, 21 марта, станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в вечером — +9. Однако небольшие дожди все еще будут идти. Также с утра на дорогах вероятен туман. Скорость ветра повысится до четырех метров в секунду.
Такая погода продержится в Ростове и Таганроге всю неделю. Ближе к выходных температура воздуха достигнет своего пика в +18 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-Дону.