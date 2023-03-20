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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Таганроге и в Ростове 20 марта ожидается до +11 градусов

20 марта 2023, 08:47
Фото: ISasha/cc0/wikimedia.org
До +11 потеплеет в Ростове и Таганроге 20 марта
Погода в Ростове и Таганроге в начале недели будет теплой и облачной, рассказали синоптики.

Новая неделя начнется в Ростове и Таганроге с потепления и осадков. В понедельник, 20 марта, столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов, а вечером — +8. С утра и ближе к ночи вероятен дождь. Скорость ветра не больше трех метров в секунду.

Во вторник, 21 марта, станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +16 градусов, в вечером — +9. Однако небольшие дожди все еще будут идти. Также с утра на дорогах вероятен туман. Скорость ветра повысится до четырех метров в секунду.

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду
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Такая погода продержится в Ростове и Таганроге всю неделю. Ближе к выходных температура воздуха достигнет своего пика в +18 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-Дону.

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