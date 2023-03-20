В Волгодонске на комбинате древесных плит вспыхнул пожар 20 марта

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В понедельник, 20 марта, в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с пожаром на улице Портовой, 1. На видео автор запечатлел возгорание одной из труб, над которой мгновенно стал подниматься густой черный дым.
Однако уже вечером в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что источником возгорания на Волгодонском комбинате древесных плит стали отложения опилок в дымоходе.
К месту происшествия выехали две единицы спецтехники и семь пожарных, которые локализовали пожар в 16.50 мск, через семь минут огонь был полностью потушен на площади 10 квадратных метров. Никаких сообщений о пострадавших в пожаре не поступало.
Ранее в Ростовской области наградили шахтера, который спас трех малышей из огня.