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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Волгодонске на комбинате древесных плит вспыхнул пожар 20 марта

20 марта 2023, 16:28
Фото: vk.com/officialvolgodonsk
В Волгодонске на комбинате древесных плит вспыхнул пожар 20 марта
В Волгодонске во время работ по производству древесных плит вспыхнул пожар, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В понедельник, 20 марта, в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с пожаром на улице Портовой, 1. На видео автор запечатлел возгорание одной из труб, над которой мгновенно стал подниматься густой черный дым.

Однако уже вечером в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что источником возгорания на Волгодонском комбинате древесных плит стали отложения опилок в дымоходе.

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К месту происшествия выехали две единицы спецтехники и семь пожарных, которые локализовали пожар в 16.50 мск, через семь минут огонь был полностью потушен на площади 10 квадратных метров. Никаких сообщений о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранее в Ростовской области наградили шахтера, который спас трех малышей из огня.

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