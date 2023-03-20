Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Напомним, что горожане в соцсетях попросили отменить выступление группы из-за признанного иноагентом солиста Андрея Макаревича, который критиковал СВО. Ростовчане назвали его предателем страны и попросили власти не допустить проведения мероприятия.
Теперь на эти призывы ответили в администрации города и дали понять, что концерт не одобряют.
«Собственнику концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Также было предложено от проведения концерта воздержаться», — прокомментировали в мэрии.
Добавим, что ростовчане также хотят добиться отмены концерта группы «Мумий Тролль».