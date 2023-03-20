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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Власти Ростова рекомендовали отменить концерт иноагента Макаревича

20 марта 2023, 15:31
Фото: 1mi
Власти Ростова-на-Дону выступили за отмену концерта группы «Машина времени», сообщили в администрации города.

Напомним, что горожане в соцсетях попросили отменить выступление группы из-за признанного иноагентом солиста Андрея Макаревича, который критиковал СВО. Ростовчане назвали его предателем страны и попросили власти не допустить проведения мероприятия.

Теперь на эти призывы ответили в администрации города и дали понять, что концерт не одобряют.

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«Собственнику концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Также было предложено от проведения концерта воздержаться», — прокомментировали в мэрии.

Добавим, что ростовчане также хотят добиться отмены концерта группы «Мумий Тролль».

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