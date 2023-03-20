rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Водитель грузовика в Ростове протаранил автобус с 19 пассажирами

20 марта 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель грузового автомобиля протаранил автобус, в котором перевозили пассажиров, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Daf ехал по улице Доватора и при резком торможении не смог справиться с управлением, из-за чего он врезался в двигавшийся впереди автобус. Общественный курсировал по маршруту №56, а в салоне находились 19 человек.  

Травмы получила 40-летняя пассажирка общественного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. 

В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 марта
Узнать подробнее

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 марта. 

Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

Читайте также:
В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 мартаДвух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в РостовеНа трассе в Калужской области произошло крупное ДТП с участием большегрузов
#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Мертвые оживают в моих руках»: ростовский патологоанатом рассказал о своей работе
Сегодня, 08:14
Пирожок и Вареник: стали известны самые смешные названия сел в Ростовской области
Сегодня, 06:22
Выступивший против России режиссер из Ростова назвал шизофренией отмену своего балета
Сегодня, 08:06
Без французских трусов оставили санкции жителей Ростова-на-Дону
Сегодня, 08:59
Мошенники начали обвинять ростовчан в госизмене
Сегодня, 08:09
В Ростове-на-Дону сделают велосипедный маршрут вдоль реки Темерник
Сегодня, 07:41