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Водитель Daf ехал по улице Доватора и при резком торможении не смог справиться с управлением, из-за чего он врезался в двигавшийся впереди автобус. Общественный курсировал по маршруту №56, а в салоне находились 19 человек.
Травмы получила 40-летняя пассажирка общественного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Авария произошла вечером в воскресенье, 18 марта.
Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.