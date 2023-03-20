Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Большой театр без объяснения причины убрал из афиши балет Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени». Вместо него на сцене будет идти балет «Мастер и Маргарита».
Сам именитый ростовчанин высказался об отмене своей постановки весьма лаконично. В своем Telegram-канале он процитировал название главы «Мастера и Маргариты», написав: «Шизофрения, как и было сказано».
Напомним, ранее Кирилл Серебренников выступил против спецоперации на Украине. Вскоре после ее начала он уехал из России. В июне 2022 года в Москве закрылся и созданный им театр «Гоголь-центр».