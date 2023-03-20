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Выступивший против России режиссер из Ростова назвал шизофренией отмену своего балета

20 марта 2023, 08:06
Фото: Хрустальная турандот/cc by sa/wikimedia.org
Выступивший против СВО ростовский режиссер назвал шизофренией отмену своего балета
В Большом театре убрали с афиши балет уроженца Ростова-на-Дону Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени», сам режиссер назвал происходящее «шизофренией».

Большой театр без объяснения причины убрал из афиши балет Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени». Вместо него на сцене будет идти балет «Мастер и Маргарита».

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Сам именитый ростовчанин высказался об отмене своей постановки весьма лаконично. В своем Telegram-канале он процитировал название главы «Мастера и Маргариты», написав: «Шизофрения, как и было сказано».

Напомним, ранее Кирилл Серебренников выступил против спецоперации на Украине. Вскоре после ее начала он уехал из России. В июне 2022 года в Москве закрылся и созданный им театр «Гоголь-центр».

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