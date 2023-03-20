Эти данные удалось получить в рамках проведенного опроса, участники которого заявили, что уровень коррупции за прошедший 2022 год не изменился как на муниципальном, так и на областном уровне. Вместе с этим около 25% респондентов считают, что в стране за последнее время уровень коррупции вырос.