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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Жаловаться на коррупцию стали реже жители Ростовской области

20 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Жители Ростовской области стали реже сталкиваться с коррупцией

В Ростовской области с коррупцией столкнулись 7,7% жителей в 2022 году

В Ростовской области доля местных жителей, столкнувшихся с коррупцией в 2022 году, составила 7,7%, говорится в докладе правительства региона.

При этом годом ранее этот показатель составлял 8,3%. И если ранее предполагалось, что в 2022 году доля тех, кто столкнется с проявлениями коррупции в 2022 году, составит 26%, то реальные показатели оказались намного лучше. 

Эти данные удалось получить в рамках проведенного опроса, участники которого заявили, что уровень коррупции за прошедший 2022 год не изменился как на муниципальном, так и на областном уровне. Вместе с этим около 25% респондентов считают, что в стране за последнее время уровень коррупции вырос. 

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Ранее доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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