Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
При этом годом ранее этот показатель составлял 8,3%. И если ранее предполагалось, что в 2022 году доля тех, кто столкнется с проявлениями коррупции в 2022 году, составит 26%, то реальные показатели оказались намного лучше.
Эти данные удалось получить в рамках проведенного опроса, участники которого заявили, что уровень коррупции за прошедший 2022 год не изменился как на муниципальном, так и на областном уровне. Вместе с этим около 25% респондентов считают, что в стране за последнее время уровень коррупции вырос.
Ранее доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.