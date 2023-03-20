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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Жара и дожди придут в Ростов на этой неделе

20 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
Жара и дожди придут в Ростов на этой неделе
Теплая и пасмурная погода ожидает ростовчан на этой неделе, сообщили синоптики.

Весеннее тепло придет в Ростов-на-Дону, однако сопровождаться оно будет дождями. Так, в понедельник, 20 марта, температура воздуха составит днем +16 градусов, а вечером — +8. Небо затянут тучи, ближе к вечеру возможен дождь. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. Такая погода продержится в городе до середины недели.

В четверг, 23 марта, станет еще теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +18 градусов, а вечером — до +9 градусов. В этот день с утра вероятны осадки. Ветер утихнет до двух метров в секунду.

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду
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На выходных погода значительно не изменится. Небо останется пасмурным, однако дождей синоптики не прогнозируют.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-Дону.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Алина Заярная
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