Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Весеннее тепло придет в Ростов-на-Дону, однако сопровождаться оно будет дождями. Так, в понедельник, 20 марта, температура воздуха составит днем +16 градусов, а вечером — +8. Небо затянут тучи, ближе к вечеру возможен дождь. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. Такая погода продержится в городе до середины недели.
В четверг, 23 марта, станет еще теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +18 градусов, а вечером — до +9 градусов. В этот день с утра вероятны осадки. Ветер утихнет до двух метров в секунду.
На выходных погода значительно не изменится. Небо останется пасмурным, однако дождей синоптики не прогнозируют.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-Дону.