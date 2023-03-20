Весеннее тепло придет в Ростов-на-Дону, однако сопровождаться оно будет дождями. Так, в понедельник, 20 марта, температура воздуха составит днем +16 градусов, а вечером — +8. Небо затянут тучи, ближе к вечеру возможен дождь. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду. Такая погода продержится в городе до середины недели.