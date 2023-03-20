Так, за пистолет или револьвер дадут пять тысяч рублей, такая же сумма предназначена за карабин или винтовку. За автомат можно получить больше — восемь тысяч, а максимальный размер выплаты предусмотрен за сдачу гранатомета — 10 тысяч.