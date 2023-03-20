Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Документ составили к заседанию правительства области, на котором, по информации СМИ, его уже приняли. В нем прописали суммы, положенные за добровольную сдачу оружия и боеприпасов.
Так, за пистолет или револьвер дадут пять тысяч рублей, такая же сумма предназначена за карабин или винтовку. За автомат можно получить больше — восемь тысяч, а максимальный размер выплаты предусмотрен за сдачу гранатомета — 10 тысяч.
За боевую гранату положены пять тысяч рублей, взрывное устройство или инженерную мину — одна тысяча. По 500 рублей выплатят за каждый переданный боеприпас со времен ВОВ, в том числе бомбу, мину, гранату.
Ранее стало известно, что за нелегальную продажу оружия иностранцам будут наказывать в Ростовской области.