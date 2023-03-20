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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет

20 марта 2023, 13:11
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области назвали суммы выплат за сдачу оружия
Жители Ростовской области продолжат получать деньги за добровольную сдачу оружия, следует из проекта постановления на сайте правительства региона.

Документ составили к заседанию правительства области, на котором, по информации СМИ, его уже приняли. В нем прописали суммы, положенные за добровольную сдачу оружия и боеприпасов.

Так, за пистолет или револьвер дадут пять тысяч рублей, такая же сумма предназначена за карабин или винтовку. За автомат можно получить больше — восемь тысяч, а максимальный размер выплаты предусмотрен за сдачу гранатомета — 10 тысяч.

За нелегальную продажу оружия иностранцам будут наказывать в Ростовской области
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За боевую гранату положены пять тысяч рублей, взрывное устройство или инженерную мину — одна тысяча. По 500 рублей выплатят за каждый переданный боеприпас со времен ВОВ, в том числе бомбу, мину, гранату.

Ранее стало известно, что за нелегальную продажу оружия иностранцам будут наказывать в Ростовской области.

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