Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Обновленный комплекс можно будет посетить уже в этом году, что должно положительно сказаться на туристическом потенциале всего региона. Помимо строительства бассейнов и детских игровых зон, проведут озеленение.
По информации РБК, будут организованы точки питания и места для кемпинга. Компания, которая проведет работы, уже получила финансирование на 10 лет.
Ранее аквапарк H2O оправдался за шокирующий скандал в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого аквапарк обвинили в издевательстве над собакой в Ростовской области.