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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Аквапарк на Соленом озере в Ростовской области реконструируют за 130 млн рублей

21 марта 2023, 14:31
Фото: 1mi
В Ростовской области вложат 130 миллионов рублей в реконструкцию аквапарка «Южный» на Соленом озере в Батайске.

Обновленный комплекс можно будет посетить уже в этом году, что должно положительно сказаться на туристическом потенциале всего региона. Помимо строительства бассейнов и детских игровых зон, проведут озеленение.

По информации РБК, будут организованы точки питания и места для кемпинга. Компания, которая проведет работы, уже получила финансирование на 10 лет.

Аквапарк H2O оправдался за шокирующий скандал в Ростове-на-Дону
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Ранее аквапарк H2O оправдался за шокирующий скандал в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого аквапарк обвинили в издевательстве над собакой в Ростовской области.

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