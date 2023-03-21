Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Речь идет о произошедшем 16 марта пожаре на Сиверса, площадь которого превысила 800 квадратных метров на территории хозяйственных помещений Погрануправления ФСБ. Официальной причиной назвали короткое замыкание, спровоцировавшее взрыв емкостей с ГСМ и само возгорание.
СМИ со ссылкой на информацию Telegram-канала запрещенной группировки также пишет, что они, дескать, могли разместить в здании взрывчатые вещества. Они также дают другие подробности произошедшего без каких-либо доказательств. Известно, что это движение антироссийской направленности.
Однако это скорее выглядит, как попытка заявить о себе, придумывая на ЧС различные диверсии и свою причастность ради пиара.
Официальной информации о громком заявлении возможных террористов не поступало, она уточняется. Вполне вероятно, это провокация со стороны спецслужб Украины.