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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове

21 марта 2023, 12:15
Фото: rostovgazeta.ru
Боевики заявили о своей ответственности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове

Боевики движения «Черный мост» взяли ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове

Представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастны к пожару в здании Погрануправления ФСБ РФ в Ростове-на-Дону, сообщает издание RTVI.

Речь идет о произошедшем 16 марта пожаре на Сиверса, площадь которого превысила 800 квадратных метров на территории хозяйственных помещений Погрануправления ФСБ. Официальной причиной назвали короткое замыкание, спровоцировавшее взрыв емкостей с ГСМ и само возгорание.

СМИ со ссылкой на информацию Telegram-канала запрещенной группировки также пишет, что они, дескать, могли разместить в здании взрывчатые вещества. Они также дают другие подробности произошедшего без каких-либо доказательств. Известно, что это движение антироссийской направленности. 

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Однако это скорее выглядит, как попытка заявить о себе, придумывая на ЧС различные диверсии и свою причастность ради пиара.

Официальной информации о громком заявлении возможных террористов не поступало, она уточняется. Вполне вероятно, это провокация со стороны спецслужб Украины.  

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