СМИ со ссылкой на информацию Telegram-канала запрещенной группировки также пишет, что они, дескать, могли разместить в здании взрывчатые вещества. Они также дают другие подробности произошедшего без каких-либо доказательств. Известно, что это движение антироссийской направленности.