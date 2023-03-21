Буцаев: На ЭТП добавлен модуль анализа цен на вторсырье

Электронную торговую площадку запустили в начале осени прошлого года. На ЭТП выставлены вторичные ресурсы и сырье. Их можно приобретать и продавать. Можно заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Более 700 фирм из сферы обращения с отходами уже присоединись к бирже ВМР. Им были выставлены лоты на сумму 674 млн рублей.