Буцаев: На ЭТП добавлен модуль анализа цен на вторсырье

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Все зарегистрированные пользователи бесплатно получат сводку по ценам на вторсырье. Об этом информирует 360tv.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на ЭТП добавили модуль анализа цен, который дает возможность в режиме онлайн дать оценку стоимости лотов и количеству выставленных лотов по установленным критериям.
Эксперты выявили, что средняя стоимость 1 килограмма макулатуры составляет 13 рублей, ПЭТ - 21 рубль, отходов стекла (зеркала) - 100 рублей, а тонны золошлаковых отходов - один рубль. Пользователи могут изучить динамику цен за всю работу ЭТП с даты открытия. Также им можно выбрать временной интервал. Анализ цен позволяет участникам ЭТП извлекать большую выгоду.
Все прошедшие регистрацию на ЭТП смогут изучить сводку по ценам на вторичное сырье. Далее нужно выбрать интересующие пользователя параметры - и данные будут у вас, подытожил Буцаев.
Пользователи получат доступ к средней стоимости, истории цены ресурсов, сырья в зависимости от субъекта РФ и динамики изменения цены. Основываясь на последней, пользователь может выставить лот по актуальному прайсу.
По словам руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова, используя статистические данные, можно получать максимальную выгоду и ставить актуальные значения на покупку и продажу. Если вам срочно нужны деньги и товар у вас в наличии, вы, основываясь на статистических сведениях, указываете цену более выгодную для выхода на сделку в короткие сроки. Пройдите регистрацию и получите сводку бесплатно.
Электронную торговую площадку запустили в начале осени прошлого года. На ЭТП выставлены вторичные ресурсы и сырье. Их можно приобретать и продавать. Можно заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Более 700 фирм из сферы обращения с отходами уже присоединись к бирже ВМР. Им были выставлены лоты на сумму 674 млн рублей.
На ЭТП уже функционируют модули кредитования и логистики. Кроме того, в скором будущем на площадке заработает очередной модуль - страхование. У участников ЭТП есть возможность страховать сделки по выполнению нормативов утилизации.