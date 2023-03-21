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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате

21 марта 2023, 13:54
Фото: quang-tri-nguyen/unsplash
Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате
Бывшего главврача «Стоматологической поликлиники» Каменска-Шахтинского Максима Чернобая обвинили в присвоении или растрате бюджетных средств, подробностями дела поделились в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Силовики вскрыли факты незаконного получения бюджетных денег бывшим главным врачом МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Каменска-Шахтинского Максимом Чернобаем.

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Оперативники установили, что в течение трех лет с 2017 года Чернобай без ведома работодателя организовал себе стимулирующие выплаты за счет средств, которые клиника зарабатывала благодаря оказанию медуслуг по ОМС.

Сейчас в отношении бывшего главврача возбудили уголовное дело о растрате, а материалы направили на рассмотрение в Каменский районный суд.

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