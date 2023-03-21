Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Силовики вскрыли факты незаконного получения бюджетных денег бывшим главным врачом МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» Каменска-Шахтинского Максимом Чернобаем.
Оперативники установили, что в течение трех лет с 2017 года Чернобай без ведома работодателя организовал себе стимулирующие выплаты за счет средств, которые клиника зарабатывала благодаря оказанию медуслуг по ОМС.
Сейчас в отношении бывшего главврача возбудили уголовное дело о растрате, а материалы направили на рассмотрение в Каменский районный суд.
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