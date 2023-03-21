Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:48
Вечером в понедельник, 20 марта, водитель Opel ехал в направлении Лесопарковой и превысил скорость, что спровоцировало массовую автоаварию. Автомобиль протаранил Kia Rio, а после врезался еще в Chery.
От удара Chery столкнулся с машиной Seat, водитель которой ехал в попутном направлении. Медицинская помощь никому не понадобилась, но транспорт получил повреждения.
В данный правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.