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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:48

Четыре машины столкнулись из-за водителя-лихача в Ростове-на-Дону

21 марта 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием четырех автомобилей на улице Текучева, сообщили в УГИБДД по региону.

Вечером в понедельник, 20 марта, водитель Opel ехал в направлении Лесопарковой и превысил скорость, что спровоцировало массовую автоаварию. Автомобиль протаранил Kia Rio, а после врезался еще в Chery.

От удара Chery столкнулся с машиной Seat, водитель которой ехал в попутном направлении. Медицинская помощь никому не понадобилась, но транспорт получил повреждения.

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В данный правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.

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