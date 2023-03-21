«Другой вопрос заключается еще и в том, для чего этот центр надо было открывать именно сейчас, когда каждая копейка на счету. Когда идет СВО, когда есть обманутые дольщики, аварийное жилье и множество других проблем, мне непонятно, зачем вкладывать деньги в какие-то креативные инновационные идеи», — резюмирует депутат.