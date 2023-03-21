Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, что в марте в Ростове появился Центр истинных ценностей (ЦИЦ). Губернатор Ростовской области рассказал, что пространство призвано помочь школьникам и студентам развивать востребованные навыки, а профессионалам обмениваться опытом и находить инвесторов.
«Не знаю, кто и как понимает послание нашего президента. Как городской депутат, я поняла, что речь идет о развитии образования. О том, чтобы научить людей мыслить не только в потреблении, а и в развитии, как это было в годы СССР», — отмечает Оськина.
Депутат подчеркивает, что цели и практический смысл появившегося в Ростове Центра истинных ценностей, на ее взгляд, совершенно не понятны.
Точнее, делать проекты и выделять под них деньги — вполне возможно. Но главное же заключается в том, чтобы на выходе, эти проекты оказались востребованными продуктами. Чтобы у них была возможность воплощения в реальной жизни.
Однако сколько из проектов ЦИЦ смогут получить на выходе практический результат — спикер спрогнозировать затруднилась.
«Другой вопрос заключается еще и в том, для чего этот центр надо было открывать именно сейчас, когда каждая копейка на счету. Когда идет СВО, когда есть обманутые дольщики, аварийное жилье и множество других проблем, мне непонятно, зачем вкладывать деньги в какие-то креативные инновационные идеи», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие преимущества получит молодежь Ростова после появления Центра истинных ценностей.