rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Депутат Оськина раскритиковала появление в Ростове Центра истинных ценностей

21 марта 2023, 11:52
Фото: donland.ru
Депутат Оськина затруднилась оценить появление в Ростове Центра истинных ценностей
Депутат ГорДумы Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что главная цель открытого в Ростове Центра истинных ценностей, как и его практический смысл, сегодня ей совершенно не ясны.

Напомним, что в марте в Ростове появился Центр истинных ценностей (ЦИЦ). Губернатор Ростовской области рассказал, что пространство призвано помочь школьникам и студентам развивать востребованные навыки, а профессионалам обмениваться опытом и находить инвесторов.

«Не знаю, кто и как понимает послание нашего президента. Как городской депутат, я поняла, что речь идет о развитии образования. О том, чтобы научить людей мыслить не только в потреблении, а и в развитии, как это было в годы СССР», — отмечает Оськина.

Депутат подчеркивает, что цели и практический смысл появившегося в Ростове Центра истинных ценностей, на ее взгляд, совершенно не понятны.

Точнее, делать проекты и выделять под них деньги — вполне возможно. Но главное же заключается в том, чтобы на выходе, эти проекты оказались востребованными продуктами. Чтобы у них была возможность воплощения в реальной жизни.

Фото: donland.ru
В Ростове 20 марта открылся Центр истинных ценностей
Узнать подробнее

Однако сколько из проектов ЦИЦ смогут получить на выходе практический результат — спикер спрогнозировать затруднилась.

«Другой вопрос заключается еще и в том, для чего этот центр надо было открывать именно сейчас, когда каждая копейка на счету. Когда идет СВО, когда есть обманутые дольщики, аварийное жилье и множество других проблем, мне непонятно, зачем вкладывать деньги в какие-то креативные инновационные идеи», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие преимущества получит молодежь Ростова после появления Центра истинных ценностей. 

В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей для молодежи в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Российская молодежь начала экономить на питанииЭкс-главного бухгалтера Дворца молодежи Таганрога осудили за присвоение 9 млн рублейБезруков обвинил ростовскую молодежь в отсутствии эмпатии
#Дарья Демидова#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
Сегодня, 12:15
Останки пяти красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 11:53
Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
Сегодня, 11:49
Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта
Сегодня, 11:16
Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»
Сегодня, 11:13