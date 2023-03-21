Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Во вторник, 21 марта, в большинстве районов Ростовской области сохранится теплая и облачная погода. Температура воздуха в среднем днем составит +14 градусов, а ночью — +8. На юге ожидается потепление до +19 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя. Скорость ветра четыре метра в секунду.
Ночью на дорогах возможен туман. Из-за этого ухудшится видимость на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров.
Ранее стало известно, каким будет лето в Ростовской области.