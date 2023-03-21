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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

До +19 потеплеет в Ростовской области во вторник, 21 марта

21 марта 2023, 11:12
Фото: 1MI
До +19 потеплеет в Ростовской области во вторник, 21 марта
Тепло и пасмурно будет в Ростовской области 21 марта, сообщили синоптики.

Во вторник, 21 марта, в большинстве районов Ростовской области сохранится теплая и облачная погода. Температура воздуха в среднем днем составит +14 градусов, а ночью — +8. На юге ожидается потепление до +19 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя. Скорость ветра четыре метра в секунду.

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Ночью на дорогах возможен туман. Из-за этого ухудшится видимость на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

Ранее стало известно, каким будет лето в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Прогноз погоды#Новости#Ростовская область
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