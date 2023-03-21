8 марта отца ростовчанки не стало. Причиной смерти назвали желудочно-кишечное кровотечение. На тот момент о его гибели не знал никто, кроме вдовы, дочери и сотрудников центра. Однако уже спустя несколько часов, женщин телефонными звонками стало терроризировать бюро ритуальных услуг. У него оказались полные данные о ФИО членов семьи погибшего и их номера телефонов. Женщин возмутило, что инфекционный центр слил эту информацию, хотя тело умершего еще даже не передали в морг.