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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Донской инфекционный центр подозревают в сливе данных пациентов ритуальным агентствам

21 марта 2023, 08:24
Фото: rostov-gorod.ru
Донской инфекционный центр подозревают в сливе данных пациентов ритуальным агентствам
Ростовчанка обвинила Донской инфекционный центр Ростова в передаче персональных данных пациентов гробовщикам, об этом она рассказала СМИ.

Жительница Ростова-на-Дону рассказала 1рнд, что инфекционный центр в Ростов передал информацию о ее умершем отце гробовщикам, а семью дезинформировал об обстоятельствах смерти мужчины. Его госпитализировали с коронавирусом 17 февраля. Вирусное заболевание осложняла последняя стадия лимфомы.

Отец звонил дочери и рассказывал, что персонал центра абсолютно не ухаживает за ним, переложив свои обязанности на другого пациента. Более того, мужчину плохо и не регулярно кормили. Он буквально умолял забрать его домой. Однако тогда родственники посчитали, что не смогут самостоятельно выходить человека с тяжелым течением ковида. Сами сотрудники инфекционного центра заявляли, что ухаживают за больным и кормят его.

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8 марта отца ростовчанки не стало. Причиной смерти назвали желудочно-кишечное кровотечение. На тот момент о его гибели не знал никто, кроме вдовы, дочери и сотрудников центра. Однако уже спустя несколько часов, женщин телефонными звонками стало терроризировать бюро ритуальных услуг. У него оказались полные данные о ФИО членов семьи погибшего и их номера телефонов. Женщин возмутило, что инфекционный центр слил эту информацию, хотя тело умершего еще даже не передали в морг.

Женщин возмутило, что инфекционный центр слил эту информацию, хотя тело умершего еще даже не передали в морг.
Фото: rostov-gorod.ru

На этом странности не закончились. Патологоанатом заявил, что причиной смерти стало вовсе не кровотечение, а отек легких. Усомнился специалист и во времени наступления смерти пациента. К тому же на голове у умершего родственники заметили странное рассечение.

Сейчас они намерены обратиться в надзорные органы, чтобы разобраться со сливом персональной информации и истинной причиной гибели мужчины.

Официальных комментариев от самого инфекционного центра пока не поступало.

Ранее СМИ рассказали о плохом лечении в ростовском госпитале раненого в зоне СВО контрактника.

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