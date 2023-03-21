Эксперт назвал переговоры между Сербией и Косово “процессом ради процесса”

Одним из согласованных пунктов стало выполнение Приштиной обязательства по формированию сербских муниципалитетов с “надлежащим” уровнем самоуправления в Косово. Также достигнута договорённость о возобновлении работы по пропавшим без вести во время сербско-косовского противостояния. Кроме этого, в течение месяца, должен быть создан мониторинговый комитет, под управлением ЕС. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что после нормализации отношений между Сербией и Косово можно будет говорить об интеграции в ЕС, также он пригрозил “последствиями”, в случае невыполнения плана.