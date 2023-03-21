Эксперт назвал переговоры между Сербией и Косово “процессом ради процесса”

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Опрошенные газетой “Известия” эксперты считают, что быстрого урегулирования косовского конфликта ждать не стоит, так как стороны устраивает сложившийся статус-кво. Что касается прошедших переговоров, то это “процесс ради процесса”.
Напомним, в прошлом году снова началась эскалация конфликта между Сербией и Косово. Франция и Германия тогда вынесли ряд предложений, ставших основой документа “О пути к нормализации отношений между Косово и Сербией”. В нём содержатся пункты о взаимном признании паспортов и отказе Сербии от представительства региона на мировой арене.
в конце февраля текущего года президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти обсудили детали этого договора, но не подписали его. Вучич заявил, что Белград готов рассмотреть это предложение, но только не пункты о членстве Косово в ООН и вообще о независимости Косово.
18 марта переговоры продолжились. Они длились 12 часов и привели к договорённостям по нескольким пунктам. По словам Вучича, они будут “рамками плана имплементации для обеих сторон”. Президент рассказал, что стороны обозначили своё видение “красных линий”, что стало началом совместной работы.
Также сербский лидер заявил, что не хочет заключать международно-правовые соглашения с республикой Косово.
“Даже мои заявления как президента имеют обязательную силу, поэтому я тщательно подбираю слова. После каждого саммита и встречи я однозначно говорю о красных линиях, которые касаются противодействия признанию Косово и приема региона в ООН. Я говорю это и сегодня, чтобы никто не думал о наложении юридических обязательств на Сербию” – сказал Вучич в обращении к сербскому народу на следующий день.
Одним из согласованных пунктов стало выполнение Приштиной обязательства по формированию сербских муниципалитетов с “надлежащим” уровнем самоуправления в Косово. Также достигнута договорённость о возобновлении работы по пропавшим без вести во время сербско-косовского противостояния. Кроме этого, в течение месяца, должен быть создан мониторинговый комитет, под управлением ЕС. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что после нормализации отношений между Сербией и Косово можно будет говорить об интеграции в ЕС, также он пригрозил “последствиями”, в случае невыполнения плана.
Директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала “Балканист.ру” Олег Бондаренко считает, что эти переговоры можно назвать безрезультатными. Он напомнил, что Приштина обещала создать сербские муниципалитеты еще в 2013-м, но кроме заявлений не было сделано ничего.
Более того, Вучич хочет остаться президентом и на следующую пятилетку, а это значит, что по косовскому вопросу, являющемуся болезненным для Белграда, не будет “резких движений”.
Балканист назвал Вучича “популистом в хорошем смысле”, который не будет делать ничего без одобрения народа. Если он хочет долго быть президентом, ему нужна поддержка социума.
В то же время, переговоры не понравились сербской оппозиции. Руководители партий “Двери”, “Заветники” и “Нова ДСС” 19 марта вышли на акцию протеста против немецко-французского плана. Одним из требований была отставка Вучича.