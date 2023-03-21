Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Напомним, уже больше недели жители Каменска-Шахтинского жалуются на ухудшение качества воды в сетях городского водоснабжения, ситуация настолько обострилась, что горожане обратились к президенту Владимиру Путину и даже потребовали увольнения главы администрации города у губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовал видеозапись официального обращения начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красному Сулину, а также Красносулинскому и Каменскому районам Валентины Тыквинской, которая сообщила, что вода в сетях водоснабжения не представляет опасности для местных жителей.
Главный санврач рассказала, что по итогам 2022 года вода в Каменске-Шахтинском, за исключением микрорайона Заводского, являлась доброкачественной. В Заводском микрорайоне проблемы с качеством воды связаны с тем, что набор ведется из подземных скважин, вода которых не отвечает по жесткости и минерализации действующим нормативам.
«Удельный вес нестандартных проб воды составил менее 1%, по радиологическим и паразитологическим показателям нестандартных проб нет. В целом вода является безопасной, она не представляет опасности для передачи инфекционных заболеваний», — заявила Тыквинская, добавив, что запах тины, который чувствуют горожане, также является допустимым.
Это выступление вызвало негативную реакцию у жителей Каменска-Шахтинского, которые требуют провести проверку на очистных сооружениях. По мнению местных жителей, серая пена при кипячении, рыбный запах и раздражение на коже не могут быть признаками безопасной воды.