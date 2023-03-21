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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной

21 марта 2023, 11:49
Фото: vk.com/kamensk_sh61
Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
В Каменске-Шахтинском главный санврач Красносулинского и Каменского района Валентина Тыквинская назвала воду из-под кранов полностью безопасной, отметив «нестандартные показатели» в отдельных районах, об этом женщина рассказала в официальном обращении к населению.

Напомним, уже больше недели жители Каменска-Шахтинского жалуются на ухудшение качества воды в сетях городского водоснабжения, ситуация настолько обострилась, что горожане обратились к президенту Владимиру Путину и даже потребовали увольнения главы администрации города у губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовал видеозапись официального обращения начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красному Сулину, а также Красносулинскому и Каменскому районам Валентины Тыквинской, которая сообщила, что вода в сетях водоснабжения не представляет опасности для местных жителей.

Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
Видео: vk.com/kamensk_sh61
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Главный санврач рассказала, что по итогам 2022 года вода в Каменске-Шахтинском, за исключением микрорайона Заводского, являлась доброкачественной. В Заводском микрорайоне проблемы с качеством воды связаны с тем, что набор ведется из подземных скважин, вода которых не отвечает по жесткости и минерализации действующим нормативам.

«Удельный вес нестандартных проб воды составил менее 1%, по радиологическим и паразитологическим показателям нестандартных проб нет. В целом вода является безопасной, она не представляет опасности для передачи инфекционных заболеваний», — заявила Тыквинская, добавив, что запах тины, который чувствуют горожане, также является допустимым.

Это выступление вызвало негативную реакцию у жителей Каменска-Шахтинского, которые требуют провести проверку на очистных сооружениях. По мнению местных жителей, серая пена при кипячении, рыбный запах и раздражение на коже не могут быть признаками безопасной воды.

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