Главный санврач рассказала, что по итогам 2022 года вода в Каменске-Шахтинском, за исключением микрорайона Заводского, являлась доброкачественной. В Заводском микрорайоне проблемы с качеством воды связаны с тем, что набор ведется из подземных скважин, вода которых не отвечает по жесткости и минерализации действующим нормативам.