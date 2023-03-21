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Госэкспертиза одобрила капремонт зданий шлюза Волго-Донского судоходного канала

21 марта 2023, 15:33
Фото: Авторство: Дмитрий Николенко. / commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19319882
Госэкспертиза одобрила капремонт шлюзов Волго-Донского судоходного канала
В Ростовской области собираются провести ремонт фасадов и кровли Ансамбля сооружений Шлюза №14 Цимлянского гидроузла, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 21 марта, в реестре опубликовали положительное заключение на проект проведения капитального ремонта и сопутствующих работ по сохранению выявленного ОКН — Ансамбля сооружений Шлюза №14 Волго-Донского судоходного канала имени Ленина, в том числе монумента в честь соединения пят море скульптора Волкова. Все сооружения находятся в Волгодонске и являются частью Цимлянского гидроузла.

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Экспертной организацией, выпустившей положительное заключение, выступило ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы», а застройщиком ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

О сроках проведения работ пока нет никакой информации.

Ранее ростовский эксперт предсказал, к чему может привести строительство новых гидроузлов в Ростовской области.

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