Госэкспертиза одобрила капремонт шлюзов Волго-Донского судоходного канала

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Во вторник, 21 марта, в реестре опубликовали положительное заключение на проект проведения капитального ремонта и сопутствующих работ по сохранению выявленного ОКН — Ансамбля сооружений Шлюза №14 Волго-Донского судоходного канала имени Ленина, в том числе монумента в честь соединения пят море скульптора Волкова. Все сооружения находятся в Волгодонске и являются частью Цимлянского гидроузла.
Экспертной организацией, выпустившей положительное заключение, выступило ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы», а застройщиком ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».
О сроках проведения работ пока нет никакой информации.
Ранее ростовский эксперт предсказал, к чему может привести строительство новых гидроузлов в Ростовской области.