Госэкспертиза одобрила капремонт шлюзов Волго-Донского судоходного канала

Во вторник, 21 марта, в реестре опубликовали положительное заключение на проект проведения капитального ремонта и сопутствующих работ по сохранению выявленного ОКН — Ансамбля сооружений Шлюза №14 Волго-Донского судоходного канала имени Ленина, в том числе монумента в честь соединения пят море скульптора Волкова. Все сооружения находятся в Волгодонске и являются частью Цимлянского гидроузла.