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Гостиницу «Московская» в Ростове отремонтируют лишь в 2025 году

21 марта 2023, 07:36
Фото: Минько Дмитрий/cc by sa/wikimedia.org
Гостиницу «Московская» в Ростове отремонтируют лишь в 2025 году
Реконструкция гостиницы «Московская» в Ростове завершится лишь в середине 2025 года, сообщили в комитете по охране ОКН региона.

Реставрация гостиницы «Московская» на Большой Садовой улице подойдет к завершению лишь 1 июня 2025 года. Однако, по данным РБК, проект реставрации объекта и проектная документация на его сохранение в комитет по охране ОКН пока не поступали.

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Не ясна пока и сумма инвестиций, необходимых для реставрации гостиницы. Для этого необходимо разработать проектную документацию, к которой не могут приступить из-за ряда бюрократических вопросов. Собственник объекта предприниматель Татьяна Шишкина заявила, что после реконструкции здание не будет функционировать как гостиница. Это будет объект «свободного назначения».

Ранее Василий Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова.

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