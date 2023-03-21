Не ясна пока и сумма инвестиций, необходимых для реставрации гостиницы. Для этого необходимо разработать проектную документацию, к которой не могут приступить из-за ряда бюрократических вопросов. Собственник объекта предприниматель Татьяна Шишкина заявила, что после реконструкции здание не будет функционировать как гостиница. Это будет объект «свободного назначения».