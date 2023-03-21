Гусь и Макс еще покажут себя в новом чумовом сериале «Зёма 3»

Постепенное превращение оборотистого провинциально парня в местного авторитета проходит очень чувствительно для главного героя и его окружения, при том, что его антагонист по сюжету наделен внушительной харизмой, но с отрицательным обаянием. Это уже почти готовый криминальный король Пензы. Новый сериал «Макс и Гусь» вернет зрителя в прошлое, поведав историю о том, как Макс из рядового каппера (того, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе) стал беспринципным воротилой, контролирующим наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. По-новому будут развиваться и романтические отношения между Максом и Снегуркой (Наталья Бардо), начатые в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес» (2021). Поклонники сериала узнают, что станет с некогда нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь разведет тех, кто еще совсем недавно были не разлей вода. На сцену выйдет новый друг Макса - брутальный владелец главного боксерского клуба Пензы (Павел Прилучный).