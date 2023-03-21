Гусь и Макс еще покажут себя в новом чумовом сериале «Зёма 3»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Подписчикам Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») снова готовят сюрприз: совсем скоро (о дате будет объявлено позднее) состоится эксклюзивная премьера проекта «Макс и Гусь» (18+) — спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3».
В сериале также снимались популярные актеры Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наташа Бардо, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.
Постепенное превращение оборотистого провинциально парня в местного авторитета проходит очень чувствительно для главного героя и его окружения, при том, что его антагонист по сюжету наделен внушительной харизмой, но с отрицательным обаянием. Это уже почти готовый криминальный король Пензы. Новый сериал «Макс и Гусь» вернет зрителя в прошлое, поведав историю о том, как Макс из рядового каппера (того, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе) стал беспринципным воротилой, контролирующим наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. По-новому будут развиваться и романтические отношения между Максом и Снегуркой (Наталья Бардо), начатые в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес» (2021). Поклонники сериала узнают, что станет с некогда нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь разведет тех, кто еще совсем недавно были не разлей вода. На сцену выйдет новый друг Макса - брутальный владелец главного боксерского клуба Пензы (Павел Прилучный).
Сериал «Макс и Гусь» - это напряженная, «заряженная» юмором и драйвом история о трансформации простого пацана, стоящего за свой район, друзей и свою девушку в «пацана по понятиям», попавшего под влияние Анальгина, крупного криминального воротилы Пензы. Из-за долгов с неудавшейся аферой с футбольными ставками Макс, Гусь и примкнувший к ним Серж вынуждены выполнять любые команды Анальгина, например, затопить бордель конкурента, ограбить инкассаторскую машину… Они готовы на все. Но чем дальше, тем больше сомнений - продолжать идти ли по этому пути или остановиться. Ведь рано или поздно наступит черта невозврата, за которой начинается настоящее зло. Как всегда, в сериале много пацанского юмора и зубодробительных экшн-сцен, о которых можно сказать словами Сержа: «Шикардос! Звучит как много денег!»
Сериал «Макс и Гусь» - это совместный проект кинокомпании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». Съемки длились три месяца. Помимо главной роли Никита Кологривый также дебютировал в качестве креативного продюсера сериала, занимался разработкой и постановкой боевых сцен, участвовал в работе над сценарием.
- Наша история абсолютно реальна, а сам сериал по сути - маленький фрагмент жизни, в котором каждый сможет увидеть персонажа, похожего на себя. Нам удалось собрать на съемочной площадке уникальный каст. Каждый герой получился харизматичным, по-своему ярким. Уверен, что проект не оставит никого равнодушным, - сказал генеральный продюсер проекта Андрей Шишканов.
- Синергия, которая возникала на площадке каждый съемочный день, была уникальна. В результате сцены получились максимально живыми, а картинка - абсолютно правдивой. Мы уверены: зритель, погрузившись в сюжет, будет с нетерпением ждать выхода каждого нового эпизода, - прокомментировал режиссер сериала Денис Павлов.
- Появление “Зёмы” произвело фурор в индустрии, выведя на экраны новых героев, как кажется, из соседнего двора. Жизненный и дерзкий юмор, обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты - это то, за что зрители любят комедийные экшены. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важные вопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый. Максу и Гусю предстоит решить, какую цену они готовы заплатить за шикарную жизнь и большие деньги. Наблюдать за этим не только увлекательно, но и весело, - добавил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.
Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»
Жанр: комедия, экшн
Количество эпизодов: 7 по 30 минут
Премьера: весна 2023
Видеосервис: Wink
Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Режиссер-постановщик: Денис Павлов
Автор идеи: Вадим Валиуллин
Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик
В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Сергей Гинзбург и другие.
Реклама. ПАО «Ростелеком» 18+