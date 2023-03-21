rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Китайские «Танки» поступят в продажу в Ростове-на-Дону с мая

21 марта 2023, 09:50
Фото: JustAnotherCarDesigner/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
«Танки» начнут продавать в Ростове-на-Дону с мая 2023 года

Автомобили Tank из Китая начнут продавать в Ростове с мая 2023 года

В Ростове-на-Дону в начале мая в продаже должны появиться внедорожники Tank китайской компании Great Wall Motors.

Один из крупных местных автодилеров этой весной откроет дилерский центр внедорожников Tank. Стоимость в РФ модели Tank-300 начинается от 3,7 миллиона рублей, а скором времени появится Tank-500 по цене от 5 миллионов рублей.

«Город N» узнал, что шоурум Tank в Ростове-на-Дону откроется на проспекте Театральном, но пока информации об условиях покупки машин нет. Добавим, что поставщик известен в России по маркам Haval и GWM.

«Ростсельмаш» взыскивает почти 500 млн рублей с украинского дилера
Узнать подробнее

Читайте также специальный материал RostovGazeta о том, какие машины самые доступные в Ростовской области и сколько они стоят.

Читайте также:
«Ростсельмаш» взыскивает почти 500 млн рублей с украинского дилераРоссийские дилеры стали принимать заявки на кроссоверы Haval MonsterДилеры ожидают сокращения российского авторынка на 50%
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Машина#Покупка
Подпишитесь
Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
Сегодня, 12:15
Депутат Оськина раскритиковала появление в Ростове Центра истинных ценностей
Сегодня, 11:52
Останки пяти красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 11:53
Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
Сегодня, 11:49
Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта
Сегодня, 11:16
Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»
Сегодня, 11:13