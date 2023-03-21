Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Один из крупных местных автодилеров этой весной откроет дилерский центр внедорожников Tank. Стоимость в РФ модели Tank-300 начинается от 3,7 миллиона рублей, а скором времени появится Tank-500 по цене от 5 миллионов рублей.
«Город N» узнал, что шоурум Tank в Ростове-на-Дону откроется на проспекте Театральном, но пока информации об условиях покупки машин нет. Добавим, что поставщик известен в России по маркам Haval и GWM.
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