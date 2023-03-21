Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Из-за повреждения трубы из земли стали бить потоки воды в высоту на несколько метров, заливая находящийся в этой зоне электрощит. На момент жалобы ростовчан работы по устранению аварии еще не начались.
Добавим, что происшествие случилось при подъезде к улице Лесопарковой. О пострадавших информации не поступало, но горожане волнуются, что все финансовые вопросы, связанные с потерей воды, лягут на их плечи.
Ранее в Ростове назвали причину прорыва теплотрассы, из-за которого обварились 14 человек. Расширенный материал читайте по ссылке.