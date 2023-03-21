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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:45

Коммунальный фонтан в Ростове начал заливать электрощит на Лесопарковой

21 марта 2023, 05:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации образовался коммунальный фонтан в районе Текучевского моста, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Из-за повреждения трубы из земли стали бить потоки воды в высоту на несколько метров, заливая находящийся в этой зоне электрощит. На момент жалобы ростовчан работы по устранению аварии еще не начались.

Добавим, что происшествие случилось при подъезде к улице Лесопарковой. О пострадавших информации не поступало, но горожане волнуются, что все финансовые вопросы, связанные с потерей воды, лягут на их плечи.

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