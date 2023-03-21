Компания «Этажи» стала региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Донстрой отмечают стабильно высокий интерес жителей регионов к покупке недвижимости в Москве. Только в 2022 году в проектах Донстрой прошло порядка 800 сделок с региональными покупателями.
«Мы выбрали партнером по реализации одну из крупнейших в России — федеральную компанию „Этажи“, эта компания работает во всех регионах страны, более чем в 200 городах, — говорит Анна Коробкова, директор департамента продаж Донстрой».
Еще одним партнером Донстроя в регионах является «Метр квадратный», цифровая платформа которого позволяет оформлять сделки прямо в регионе, не выезжая в Москву. Это сотрудничество продолжается с 2020 года. За это время в проектах компании прошло более 20 тыс. онлайн-сделок.
«Компания „Этажи“ будет оказывать услуги по нашим объектам только клиентам, проживающим в регионах России, — обращает внимание Анна Коробкова. —
С московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжает работать напрямую».
Донстрой — ведущая девелоперская компания Москвы. С 1994 года компания построила более 5 млн кв. м недвижимости. По данным ДОМ.РФ, Донстрой входит в топ-3 рейтинга по энергоэффективному строительству жилых комплексов среди девелоперских компаний на столичном рынке недвижимости. Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — Банка ВТБ (ПАО).
Федеральная компания «Этажи» объединяет свыше 19 000 экспертов в сфере недвижимости. Офисы компании работают более чем в 200 городах России и восьми странах мира. По количеству сделок с недвижимостью компания «Этажи» занимает девятое место в мире. Франчайзинговая сеть компании активно развивается с 2012 года и входит в число лучших франшиз России по данным федерального портала Beboss и рейтинга Forbes.