Компания «Этажи» стала региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

«Компания „Этажи“ будет оказывать услуги по нашим объектам только клиентам, проживающим в регионах России, — обращает внимание Анна Коробкова. —

С московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжает работать напрямую».

Донстрой — ведущая девелоперская компания Москвы. С 1994 года компания построила более 5 млн кв. м недвижимости. По данным ДОМ.РФ, Донстрой входит в топ-3 рейтинга по энергоэффективному строительству жилых комплексов среди девелоперских компаний на столичном рынке недвижимости. Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — Банка ВТБ (ПАО).