Напомним, отменить выступления «Машины времени» и «Мумий Тролль» попросили некоторые жители Ростовской области. Свои требования они написали в комментариях к постам губернатора Василия Голубева. Причиной столь негостеприимного отношения стали политические взгляды рок-музыкантов. Затем уже власти Ростова дали «разъяснения» организаторам о нежелательности выступления в городе музыкантов.