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Концерты «Машины времени», ДДТ, «Мумий Тролль» в 2023 году отменили в Ростове

21 марта 2023, 06:37
Фото: HominiLupus/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Концерты «Машины времени» и «Мумий Тролль» все-таки отменили в Ростове
В этом году в Ростове не состоятся концерты «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролль», сообщили организаторы.

Организатор музыкального фестиваля Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал РИА Новости, что в Ростове отменили выступления «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролль». Поклонники ждали эти концерты с 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они регулярно переносились.

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«Об этом еще не объявлено, но они не состоятся… по техническим причинам», — заявил Геворкян.

Напомним, отменить выступления «Машины времени» и «Мумий Тролль» попросили некоторые жители Ростовской области. Свои требования они написали в комментариях к постам губернатора Василия Голубева. Причиной столь негостеприимного отношения стали политические взгляды рок-музыкантов. Затем уже власти Ростова дали «разъяснения» организаторам о нежелательности выступления в городе музыкантов.

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