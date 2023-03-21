Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Организатор музыкального фестиваля Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал РИА Новости, что в Ростове отменили выступления «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролль». Поклонники ждали эти концерты с 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они регулярно переносились.
«Об этом еще не объявлено, но они не состоятся… по техническим причинам», — заявил Геворкян.
Напомним, отменить выступления «Машины времени» и «Мумий Тролль» попросили некоторые жители Ростовской области. Свои требования они написали в комментариях к постам губернатора Василия Голубева. Причиной столь негостеприимного отношения стали политические взгляды рок-музыкантов. Затем уже власти Ростова дали «разъяснения» организаторам о нежелательности выступления в городе музыкантов.