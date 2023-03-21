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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Ростове

21 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Ростове
В конце марта у большинства школьников в Ростове начинаются весенние каникулы. RostovGazeta выяснила, почему даты отдыха отличаются в разных школах, а также куда можно сходить с ребенком во время каникул.

Когда начинаются каникулы у школьников в Ростове

Министерство просвещения еще в начале текущего учебного года опубликовало рекомендуемое расписание каникул для школьников. Однако окончательное решение о времени отдыха детей остается за самим учебным учреждением.

В Ростове большинство школ, учащихся по четвертям, отправляется на весенние каникулы с 24 марта по 2 апреля. При гибридной форме обучения, по триместрам и модулям, дни отдыха детей выпадают с 8 по 16 апреля.

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Чем заняться на школьных каникулах

Эксперты регулярно говорят о важности качественного отдыха детей на каникулах. Благодаря нему школьники могут с новыми силами приступать к финальной четверти, успешно сдавать итоговые проверочные работы. Если ребенок не будет отвлекаться от учебной рутины, то, в скором времени, его настигнет выгорание и соматические заболевания. У него не будет сил усваивать новые знания.

На каникулах рекомендуется отдать предпочтение активному отдыху, прогулкам, занятиям спортом. Стоит уделить время увлечениям и хобби. Если у родителей есть возможность, то то с ребенком можно отправиться в небольшое путешествие.

Если у родителей есть возможность, то то с ребенком можно отправиться в небольшое путешествие
Фото: 1MI

Не помешают и дополнительные занятия с репетиторами, если у школьника есть большое желание учиться даже на каникулах. Особенно дополнительные занятия актуальны для учеников выпускных классов, так как уже совсем скоро их ожидают итоговые экзамены.

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Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Ростове

На весенних каникулах в Ростове состоится множество мероприятий, интересных как детям, так и взрослым. Свои уроки будут проводить гончарные и стекольные мастерские. Интересную программу подготовили для детей квест-шоу города.

С 24 марта в кинотеатрах будут идти мультфильмы «Суперсемейка 2», «Коты Эрмитажа», «Царевны и таинственная гостья», «Величайший детектив-паук», аниме «Ее заветное желание», а также снискавший огромную популярность фильм «Чебурашка».

В театре имени Горького покажут постановку «Приключения Емели, или По щучьему велению». «Русалочку» и «Царевну-лягушку» можно будет увидеть в городском театре кукол. Музыкальный театр порадует юных зрителей постановками «Три поросенка», «Дюймовочка», «Белоснежка и семь гномов» и «Золушка».

Любители живописи могут посетить выставку «Рене Магритт. За гранью реальности» в областном музее краеведения. В Публичной библиотеке пройдет несколько дней продлится выставка «Шишкин: иммерсивное прочтение».

Любители живописи могут посетить выставку
Фото: 1MI

Также 25 марта в Ростов приезжает «Магический экспресс». Поезд, выполненный в тематике серий книг и фильмов по «Гарри Поттеру». Дети и взрослые смогут погрузиться в волшебный мир Хогвартса и даже получить заветное письмо и волшебную палочку.

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