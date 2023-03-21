Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Ростове

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Министерство просвещения еще в начале текущего учебного года опубликовало рекомендуемое расписание каникул для школьников. Однако окончательное решение о времени отдыха детей остается за самим учебным учреждением.
В Ростове большинство школ, учащихся по четвертям, отправляется на весенние каникулы с 24 марта по 2 апреля. При гибридной форме обучения, по триместрам и модулям, дни отдыха детей выпадают с 8 по 16 апреля.
Эксперты регулярно говорят о важности качественного отдыха детей на каникулах. Благодаря нему школьники могут с новыми силами приступать к финальной четверти, успешно сдавать итоговые проверочные работы. Если ребенок не будет отвлекаться от учебной рутины, то, в скором времени, его настигнет выгорание и соматические заболевания. У него не будет сил усваивать новые знания.
На каникулах рекомендуется отдать предпочтение активному отдыху, прогулкам, занятиям спортом. Стоит уделить время увлечениям и хобби. Если у родителей есть возможность, то то с ребенком можно отправиться в небольшое путешествие.
Не помешают и дополнительные занятия с репетиторами, если у школьника есть большое желание учиться даже на каникулах. Особенно дополнительные занятия актуальны для учеников выпускных классов, так как уже совсем скоро их ожидают итоговые экзамены.
На весенних каникулах в Ростове состоится множество мероприятий, интересных как детям, так и взрослым. Свои уроки будут проводить гончарные и стекольные мастерские. Интересную программу подготовили для детей квест-шоу города.
С 24 марта в кинотеатрах будут идти мультфильмы «Суперсемейка 2», «Коты Эрмитажа», «Царевны и таинственная гостья», «Величайший детектив-паук», аниме «Ее заветное желание», а также снискавший огромную популярность фильм «Чебурашка».
В театре имени Горького покажут постановку «Приключения Емели, или По щучьему велению». «Русалочку» и «Царевну-лягушку» можно будет увидеть в городском театре кукол. Музыкальный театр порадует юных зрителей постановками «Три поросенка», «Дюймовочка», «Белоснежка и семь гномов» и «Золушка».
Любители живописи могут посетить выставку «Рене Магритт. За гранью реальности» в областном музее краеведения. В Публичной библиотеке пройдет несколько дней продлится выставка «Шишкин: иммерсивное прочтение».
Также 25 марта в Ростов приезжает «Магический экспресс». Поезд, выполненный в тематике серий книг и фильмов по «Гарри Поттеру». Дети и взрослые смогут погрузиться в волшебный мир Хогвартса и даже получить заветное письмо и волшебную палочку.