Куда сходить с ребенком на весенних каникулах в Ростове

Эксперты регулярно говорят о важности качественного отдыха детей на каникулах. Благодаря нему школьники могут с новыми силами приступать к финальной четверти, успешно сдавать итоговые проверочные работы. Если ребенок не будет отвлекаться от учебной рутины, то, в скором времени, его настигнет выгорание и соматические заболевания. У него не будет сил усваивать новые знания.