Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростовской области. Они рассказали, что оказавшись в донской столице решили в главном соборе города - в районе Центрального рынка - заказать сорокоуст за здравие бойцов СВО. Однако сельских жителей обескуражила стоимость «пожертвований», которая составила 350 рублей за одного человека.
«У меня служит и муж, и брат. Еще хотела вписать знакомого — мужа подруги, он тоже на СВО. В итоге цена вышла больше тысячи. Разве это нормально?» — возмущается сельская жительница.
Корреспондент RostovGazeta позвонил в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Точную сумму «пожертвований» здесь не назвали. Но посоветовали изучить этот вопрос на официальном сайте.
«По телефону вы никак не закажете, — подтвердили на другом конце провода, видимо, намекая на необходимость внесения оплаты. — На сайте написано, сколько нужно платить. Вы выбираете и оплачиваете».
Действительно, на сайте Ростовского кафедрального собора оказалась удобная форма для желающих «подать записку». Сорокоуст «на поминовение» одного человека в течение 40 дней стоит 350 рублей. На поминовение в течение полугода — 600 рублей, а в течение года — тысячу рублей. В специальную форму «О здравии» можно добавить четыре имени. При добавлении каждого из имен, цена пропорционально увеличивается.
На сайте также предупреждают, что можно вручную изменить обозначенную сумму на меньшую или на большую, исходя из возможностей человека.
Выяснилось, что дистанционный заказ треб — далеко не редкость в донской столице. По такой же схеме с приемом онлайн платежей работает и Церковь Николая Чудотворца. Согласно информации сайта, оплату здесь принимают как с помощью банковской карты, так и известного сервиса для переводов. Стоимость сорокоуста за здравие здесь также составляет 350 рублей.
Уточнение корреспондента RostovGazeta о том, что речь идет именно о бойцах СВО, никак не изменило ситуацию.
«Конечно, это платно», — подчеркнули в храме.
Такую же цену в 350 рублей озвучили и в Храме Казанской иконы Божией Матери.
Существующий в Ростове тариф на требы для бойцов СВО оказался весьма странным на фоне того, как в начале года патриарх Московский и всея Руси Кирилл на своей проповеди призывал паству и священнослужителей к поддержке российской армии и бойцов.
«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Мы должны быть впереди всех, потому что мы за Родину, за народ свой», — убеждал духовенство патриарх РПЦ.
И вроде бы духовенство согласилось с услышанным. Но, как выяснилось, не все.
Тем не менее оказалось, что во многих храмах Ростова за здравие бойцов СВО можно бесплатно заказывать требы.
В частности, в храме мученика Иоанна Воина на 339-й Стрелковой Дивизии, очень удивились вопросу корреспондента RostovGazeta о стоимости сорокоуста за здравие бойцов СВО.
«Для воинов у нас бесплатно, можете по телефону имена назвать», — подчеркнули в храме.
Такой же ответ последовал по телефону и в остальных храмах города, в которые обращался корреспондент RostovGazeta.
«За ребят наших — бесплатно, давайте я имя запишу, — предложили в храме Троицы Живоначальной. — А вы приезжайте обязательно, помолитесь и свечку за здравие поставите».
Спустя два часа обзвона, напрашивается вывод о том, что единое мнение о том, нужно ли брать пожертвования на требы для бойцов СВО в храмах Ростова, отсутствует.
Получить официальный комментарий пресс-секретаря Главы Донской митрополии Игоря Петровского о том, почему в одних храмах города применяется тариф на молитвы за бойцов СВО, а в других он отсутствует, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Еще в мае 2022 года Петровский негласно сообщил корреспонденту, что после ряда опубликованных проблемных материалов «принято решение не сотрудничать с данным медиа». По крайней мере до тех пор, «пока политика редакции не придет во вменяемое состояние».
К марту 2023 года мнение Донской митрополии о политике редакции Rostovgazeta, видимо, не поменялось.
Ранее RostovGazeta выясняла, как зарабатывают церкви Ростова. На что идут деньги, вырученные за крещение, венчание или отпевание. Какое место в общем доходе церкви отведено «свечному» бизнесу. Какие траты церкви являются обязательными, какова заработная плата у работников церкви, и сколько средств каждый епископ ежемесячно направляет в патриархию.
Напомним, что в 2021 году Донская Епархия оказалась в центре скандалов. Священник Александр Усатов совершил каминг-аут. Из-за поступающих угроз, он был вынужден уехать в Нидерланды. А один из самых известных священников Донской митрополии, протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой.