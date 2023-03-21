Выяснилось, что дистанционный заказ треб — далеко не редкость в донской столице. По такой же схеме с приемом онлайн платежей работает и Церковь Николая Чудотворца. Согласно информации сайта, оплату здесь принимают как с помощью банковской карты, так и известного сервиса для переводов. Стоимость сорокоуста за здравие здесь также составляет 350 рублей.