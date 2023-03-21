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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 12:18

Останки пяти красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области

21 марта 2023, 11:53
Фото: "Миус-Фронт"
Останки пяти красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области
Поисковики «Миус-Фронт» обнаружили в Ростовской области останки военнослужащих Красной Армии, погибших во время штурма немецкой линии обороны, об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель поискового объединения Андрей Кудряков.

По словам Кудрякова, останки бойцов обнаружили в Куйбышевском районе Ростовской области близ села Берестово, пятеро мужчин погибли в августе 1943 года при попытке штурма немецкой линии обороны.

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«Немцы считали, что ее [прим. редакции — линию обороны] взять просто невозможно, но в итоге нашим войскам все же удалось сделать невозможное, и когда штурмовая группа зашла на эту высоту, ее накрыли немцы артиллерией. Все, кто там находились, погибли», — рассказал Кудряков, добавив, что поисковикам на этом месте предстоит найти десятки бойцов. Работу продолжат в текущем году.

Фото: "Миус-Фронт"

Глава поискового объединения добавил, что найденных бойцов собираются перезахоронить на Аллее Памяти в «Самбекских высотах».

Ранее в Ростове установили мемориальный знак в память мирных жителей, погибших под обстрелами.

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