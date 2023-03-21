«Немцы считали, что ее [прим. редакции — линию обороны] взять просто невозможно, но в итоге нашим войскам все же удалось сделать невозможное, и когда штурмовая группа зашла на эту высоту, ее накрыли немцы артиллерией. Все, кто там находились, погибли», — рассказал Кудряков, добавив, что поисковикам на этом месте предстоит найти десятки бойцов. Работу продолжат в текущем году.