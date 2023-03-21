Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По словам Кудрякова, останки бойцов обнаружили в Куйбышевском районе Ростовской области близ села Берестово, пятеро мужчин погибли в августе 1943 года при попытке штурма немецкой линии обороны.
«Немцы считали, что ее [прим. редакции — линию обороны] взять просто невозможно, но в итоге нашим войскам все же удалось сделать невозможное, и когда штурмовая группа зашла на эту высоту, ее накрыли немцы артиллерией. Все, кто там находились, погибли», — рассказал Кудряков, добавив, что поисковикам на этом месте предстоит найти десятки бойцов. Работу продолжат в текущем году.
Глава поискового объединения добавил, что найденных бойцов собираются перезахоронить на Аллее Памяти в «Самбекских высотах».
Ранее в Ростове установили мемориальный знак в память мирных жителей, погибших под обстрелами.