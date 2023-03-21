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План защиты берегов Азовского моря от обрушений разработают в Ростовской области

21 марта 2023, 08:51
Фото: Alexxx Malev/cc by sa/flickr.com
План защиты берегов Азовского моря от обрушений разработают в Ростовской области
План спасения берега Таганрогского залива от обрушения в Азовское море разработают в Ростовской области за 24 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Власти Ростовской области заказали исследование состояния берегов Таганрогского залива. Специалистам, ко всему прочему, предстоит создать план защиты береговой линии от обрушений.

В документах, размещенных на портале госзакупок, оговаривается, что исследователи должны будут предоставить доскональный отчет о том, как сейчас выглядят берега Таганрогского залива в Неклиновском и Азовском районах. Главным результатом работ станет карта с указанием аварийных участков и существующих берегоукрепительных конструкций. Дополнить ее нужно панорамными снимками.

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Победителя конкурса, который и займется работами, уже успели определить. Это «Проектный институт территориального развития» из Краснодарского края. За свои услуги он запросил 24 миллиона рублей. Однако сейчас это решение обжаловало некое ООО «Мастерок». Окончательное решение о выборе поставщика услуги вынесет ФАС.

Ранее Василий Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона.

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#Алина Заярная#Закупки#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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