В документах, размещенных на портале госзакупок, оговаривается, что исследователи должны будут предоставить доскональный отчет о том, как сейчас выглядят берега Таганрогского залива в Неклиновском и Азовском районах. Главным результатом работ станет карта с указанием аварийных участков и существующих берегоукрепительных конструкций. Дополнить ее нужно панорамными снимками.