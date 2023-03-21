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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Подмосковные спасатели рассказали, как выбраться из полыньи

21 марта 2023, 14:30
Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на 53 водоемах Подмосковья, чтобы предупредить рыбаков о таянии льда и напомнить, как правильно выбираться из полыньи.

Замначальника службы Игорь Сорокин объяснил, что весной риск провалиться под лед значительно возрастает. В этот период днем лед, покрывающий водоемы, начинает таять и пропитываться талой водой, становится рыхлым и слабым, пишет 360tv.ru.

В случае провала под лед, важно избавиться от лишней тяжести, громко позвать на помощь, подобраться к краю полыньи, где течение не тянет вниз. Далее нужно попытаться захватить максимальную площадь крепкого льда, раскинув руки в стороны или протянув их вперед, с целью наползти на край льда, помогая себе ногами во время подтягивания корпуса тела. Также можно выбираться на поверхность, используя такой же способ, каким садятся на высокие подоконники — спиной к выбранному месту, отталкиваясь руками ото льда.

Если полынья узкая, то можно попробовать достать ногами противоположный край и закинуть их на лед. На поверхности нужно отползти как можно дальше — туда, где лед проверен, отмечают специалисты.

#Общество
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