Подмосковные спасатели рассказали, как выбраться из полыньи

В случае провала под лед, важно избавиться от лишней тяжести, громко позвать на помощь, подобраться к краю полыньи, где течение не тянет вниз. Далее нужно попытаться захватить максимальную площадь крепкого льда, раскинув руки в стороны или протянув их вперед, с целью наползти на край льда, помогая себе ногами во время подтягивания корпуса тела. Также можно выбираться на поверхность, используя такой же способ, каким садятся на высокие подоконники — спиной к выбранному месту, отталкиваясь руками ото льда.