Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Происшествие случилось во вторник, 21 марта, в районе улице Орской на нерегулируемом переезде. По неизвестной причине с рельсов сошли две колесные пары грузового поезда.
«Состав не опрокинулся, но из-за инцидента оказался перекрыт проезд для автомобилей. Водителям приходится объезжать закрытую зону», — сказано в сообщении.
Во время происшествия никто не пострадал и сейчас идет подготовка к устранению последствий. Специалисты дожидаются восстановительного поезда из Батайска, который поможет вернуть состав на рельсы.
Напомним, что с начала года под колесами поездов погибли шесть жителей Ростовской области.