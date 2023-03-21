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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Поезд сошел с рельсов в Ростове-на-Дону днем 21 марта

21 марта 2023, 14:38
В Ростове-на-Дону на железнодорожном переезде с рельсов сошел состав, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось во вторник, 21 марта, в районе улице Орской на нерегулируемом переезде. По неизвестной причине с рельсов сошли две колесные пары грузового поезда.

«Состав не опрокинулся, но из-за инцидента оказался перекрыт проезд для автомобилей. Водителям приходится объезжать закрытую зону», — сказано в сообщении.

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Во время происшествия никто не пострадал и сейчас идет подготовка к устранению последствий. Специалисты дожидаются восстановительного поезда из Батайска, который поможет вернуть состав на рельсы.

Напомним, что с начала года под колесами поездов погибли шесть жителей Ростовской области.

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Поезд#Рельсы#Илья Протвинов
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