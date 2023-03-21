Похитителя двух телефонов в Ростовской области нашли спустя 18 лет

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В Азове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Азовского района, который обвинялся в двух эпизодах грабежа.
Следователи представили версию, согласно которой осенью 2004 года мужчина с компании двух подельников с применением силы ограбили 17-летнего подростка на улице Красногоровской в Азове, забрав у него сотовый телефон. Через пару дней мужчины повторили ограбление, их жертвой стал 27-летний мужчина.
После ограбления фигурант дела скрылся, его объявили в розыск, но смогли задержать только в феврале 2023 года. Сейчас он заключен под стражу, а материалы дела направили в суд на рассмотрение.
«Остальные лица, причастные к совершению преступлений, были установлены, задержаны и осуждены в 2005 году. Им назначено наказание в виде лишения свободы», — уточнили в донском управлении Следственного комитета.
Ранее в Ростовской области мужчина пытался ограбить магазин с игрушечным пистолетом ради двух банок пива.