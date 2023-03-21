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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Похитителя двух телефонов в Ростовской области нашли спустя 18 лет

21 марта 2023, 16:20
Фото: pxhere.com
Похитителя двух телефонов в Ростовской области нашли спустя 18 лет
В Ростовской области спустя более чем 18 лет удалось задержать грабителя, который похитил два мобильных телефона у дончан вместе с подельниками, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В Азове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Азовского района, который обвинялся в двух эпизодах грабежа.

Следователи представили версию, согласно которой осенью 2004 года мужчина с компании двух подельников с применением силы ограбили 17-летнего подростка на улице Красногоровской в Азове, забрав у него сотовый телефон. Через пару дней мужчины повторили ограбление, их жертвой стал 27-летний мужчина.

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После ограбления фигурант дела скрылся, его объявили в розыск, но смогли задержать только в феврале 2023 года. Сейчас он заключен под стражу, а материалы дела направили в суд на рассмотрение.

«Остальные лица, причастные к совершению преступлений, были установлены, задержаны и осуждены в 2005 году. Им назначено наказание в виде лишения свободы», — уточнили в донском управлении Следственного комитета.

Ранее в Ростовской области мужчина пытался ограбить магазин с игрушечным пистолетом ради двух банок пива.

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