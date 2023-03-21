Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что подумывал завершить карьеру из-за заявлений разных политиков и экспертов. В частности, он вспомнил скандал, связанный с его друзьям из сборной Эстонии. Карпин проводил с ними новогодние праздники, после чего выложил в соцсетях фото с футболистами. Однако из-за критики местных депутатов эстонским игрокам пришлось извиняться за этот снимок.