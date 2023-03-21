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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

«Послать всех»: главный тренер «Ростова» Карпин заявил, что хотел завершить карьеру

21 марта 2023, 10:12
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» Карпин рассказал, что хотел «послать всех и уехать»

Главный тренер ФК «Ростов» Карпин признался, что хотел завершить карьеру

Главный тренер ФК «Ростов» и Сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, из-за чего хотел завершить карьеру, об этом он рассказал в интервью.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что подумывал завершить карьеру из-за заявлений разных политиков и экспертов. В частности, он вспомнил скандал, связанный с его друзьям из сборной Эстонии. Карпин проводил с ними новогодние праздники, после чего выложил в соцсетях фото с футболистами. Однако из-за критики местных депутатов эстонским игрокам пришлось извиняться за этот снимок.

«Иногда, бывает, руки опускаются после заявлений каких-то людей: футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Хочется плюнуть на все, послать всех и уехать», — заявил Карпин.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, как чуть не сошел с ума
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Он добавил, что также на его желание покинуть спорт влияют длительные переезды и пристальное внимание журналистов. Однако интерес к игре все еще превалирует над всеми негативными моментами.

Ранее Валерий Карпин поспорил, что пострижется налысо, если команда останется в топ-3 чемпионата России.

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