Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что подумывал завершить карьеру из-за заявлений разных политиков и экспертов. В частности, он вспомнил скандал, связанный с его друзьям из сборной Эстонии. Карпин проводил с ними новогодние праздники, после чего выложил в соцсетях фото с футболистами. Однако из-за критики местных депутатов эстонским игрокам пришлось извиняться за этот снимок.
«Иногда, бывает, руки опускаются после заявлений каких-то людей: футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Хочется плюнуть на все, послать всех и уехать», — заявил Карпин.
Он добавил, что также на его желание покинуть спорт влияют длительные переезды и пристальное внимание журналистов. Однако интерес к игре все еще превалирует над всеми негативными моментами.
Ранее Валерий Карпин поспорил, что пострижется налысо, если команда останется в топ-3 чемпионата России.