Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Один из них расположен на улице Вересаева и владелец намерен избавиться от него в ближайшее время, поэтому сделал большую скидку, предлагая ПВЗ за 400 тысяч рублей. Причиной продажи он назвал покупку недвижимости.
Что касается ежемесячных затрат, то придется отдавать 30 тысяч рублей за аренду и еще пять тысяч — коммунальные платежи. Штат сотрудников укомплектован, они получают по 1,1 тысячи рублей за смену, а начисление премий остается на усмотрение нового владельца.
«Сделан отличный ремонт, расширенная клиентская и складская зоны. Полностью укомплектован всем необходимым по брендбуку», — говорится в объявлении, которое уже набрало 11 тысяч просмотров. Но купить пункт выдачи пока никто не решился.
За 250 тысяч рублей можно приобрести ПВЗ в переулке Семешко, но аренда помещения обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно. В штате два полностью обученных и опытных сотрудника.
«Пункт оборудован всем необходимым. Помещение красивое и большое», — пишет владелец, решив не указывать причину продажи.
На улице Тимофеева продается за 450 тысяч рублей пункт выдачи, работающий уже в течение года. Продавец утверждает, что самоокупаемость составляет 100%.
Самый же дорогой ПВЗ обойдется в 850 тысяч рублей, а у этого объявления оказалось самое короткое описание среди аналогичных.
«Продаю ПВЗ Wildberries. Все интересующиеся вопросы по телефону», — написал владелец пункта на улице 20-я Линия.
Добавим, что в марте в Интернете появлялась информация о якобы проведенных забастовках владельцев ПВЗ из-за новой политики компании, в рамках которой их обязали оплачивать отказы клиентов от бракованного товара.