Что касается ежемесячных затрат, то придется отдавать 30 тысяч рублей за аренду и еще пять тысяч — коммунальные платежи. Штат сотрудников укомплектован, они получают по 1,1 тысячи рублей за смену, а начисление премий остается на усмотрение нового владельца.