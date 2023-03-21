rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Пункты выдачи заказов Wildberries начали массово распродавать в Ростове

21 марта 2023, 07:38
Фото: ElenaVoskresenskaya/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Пункты выдачи заказов Wildberries начали массово распродавать в Ростове
В Ростове-на-Дону появляются объявления о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries, говорится на Avito.

Один из них расположен на улице Вересаева и владелец намерен избавиться от него в ближайшее время, поэтому сделал большую скидку, предлагая ПВЗ за 400 тысяч рублей. Причиной продажи он назвал покупку недвижимости.

Что касается ежемесячных затрат, то придется отдавать 30 тысяч рублей за аренду и еще пять тысяч — коммунальные платежи. Штат сотрудников укомплектован, они получают по 1,1 тысячи рублей за смену, а начисление премий остается на усмотрение нового владельца.

«Сделан отличный ремонт, расширенная клиентская и складская зоны. Полностью укомплектован всем необходимым по брендбуку», — говорится в объявлении, которое уже набрало 11 тысяч просмотров. Но купить пункт выдачи пока никто не решился.

«Сделан отличный ремонт, расширенная клиентская и складская зоны. Полностью укомплектован всем необходимым по брендбуку», — говорится в объявлении
Фото: Аvitо
Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries
Узнать подробнее

За 250 тысяч рублей можно приобрести ПВЗ в переулке Семешко, но аренда помещения обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно. В штате два полностью обученных и опытных сотрудника.

«Пункт оборудован всем необходимым. Помещение красивое и большое», — пишет владелец, решив не указывать причину продажи.

На улице Тимофеева продается за 450 тысяч рублей пункт выдачи, работающий уже в течение года. Продавец утверждает, что самоокупаемость составляет 100%.

Самый же дорогой ПВЗ обойдется в 850 тысяч рублей, а у этого объявления оказалось самое короткое описание среди аналогичных.

«Продаю ПВЗ Wildberries. Все интересующиеся вопросы по телефону», — написал владелец пункта на улице 20-я Линия.

Добавим, что в марте в Интернете появлялась информация о якобы проведенных забастовках владельцев ПВЗ из-за новой политики компании, в рамках которой их обязали оплачивать отказы клиентов от бракованного товара.

Читайте также:
«Платить за брак мне»: на ПВЗ Wildberries в Ростове рассказали о причинах забастовкиМинтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Забастовка#Торговля
Подпишитесь
Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове
Сегодня, 06:19
«Пустые трибуны»: как Fan ID разрушает фанатскую среду Ростова
Сегодня, 07:31
Стало известно, сколько стоит заказать сорокоуст о здравии бойца СВО в храмах Ростова
Сегодня, 06:35
Донской инфекционный центр подозревают в сливе данных пациентов ритуальным агентствам
Сегодня, 08:24
Ростовчанин стрельбой в караоке отметил получение лицензии на травмат
Сегодня, 07:55