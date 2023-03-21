Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Уважают их и сами игроки, а также тренеры команд, ведь именно на болельщиках и держится ажиотаж вокруг современного футбола.
Буквально пять лет назад футбольных болельщиков, а точнее фанатов, можно было выделить в отдельную субкультуру или некую закрытую касту. Причем не только по фирменному или цветовому стилю своей команды, но и по манере поведения, а также по градусу накала во время игры. Еще до недавнего времени жизнь футбольного фаната состояла из острых граней, которые четко отобразила культовая трилогия «Хулиганы зеленой улицы», задавая некий тренд в поведении футбольных фанатов. Но во время пандемии коронавируса подобные тренды сошли на нет.
Сегодня меры безопасности на футбольных матчах вышли на новый уровень. А введение Fan ID и вовсе поставило футбольных фанатов в деликатное положение. Еще бы, для получения паспорта болельщика нужно оформлять заявку и проходить проверку через сайт Госуслуг, где есть практически вся твоя история. Такие нововведения были оправданы и связали всем беспредельщикам руки. Да и сами болельщики за несколько лет стали уже не те, как говорится — настоящих буйных мало!
В настоящее время этот документ необходим, чтобы посетить любой матч Российской Премьер-лиги. Однако в каждой стране, где он вводился, реакция болельщиков на такое нововведение была крайне отрицательной.
Фанаты устраивали бойкоты, организовывали протесты и выступали в социальных сетях. Но по факту, даже самым оголтелым, пришлось пойти и оформить документ, смирившись с действительностью.
Сегодня на российских стадионах трибуны во время игр остаются также полупустыми и это связано с отсутствием карт Fan ID у многих футбольных фанатов.
Во время бесед на стадионах, многие из болельщиков пояснили, что не видят смысла вводить карту болельщика, когда и так на каждом углу стоят видеокамеры.
— Карты болельщика для меня совсем неудобно. Я считаю, что не нужно ради простого похода на футбол где-то регистрироваться и уж тем более вводить свои данные. А если человек вообще один раз хочет сходить на футбол? Скажем, потому что его пригласили или ради интереса? Он не может взять просто билеты и пойти на матч, — поделился один из фанатов.
Некоторым из болельщиков улыбается удача и они могут быстро получить Fan ID через сайт Госуслуги, но некоторым приходиться идти в МФЦ. По мнению опрошенных на стадионе людей, подобные сложности отталкивают многих из них от посещения стадиона.
Примерно такая же история касается и телеэфира. Картинка с матча, где трибуны полупустые, создает атмосферу тренировки и совсем не располагает к футбольному настроению.
Были среди посетителей игры и те, кто уже оформили карту болельщика и не увидел в этом никаких проблем. Тем не менее, когда на «Ростов-Арене», вместимость которой составляет 45 тысяч болельщиков, присутствует всего 5 тысяч зрителей, атмосфера на матче уже не та.
Особенно показательными стали матчи «Ростов» — ЦСКА в рамках Российской Премьер-лиги, куда нужна была карта болельщика и матч Кубка России "Ростов" - "Динамо", где карта болельщика не требовалась. Для сравнения на первую игру пришло 8916 зрителей, а на вторую — 28 913 зрителей. То же самое касается и других городов.
Это и стало поводом для депутатских дебатов в Госдуме в прошлом году, когда они законотворцы заговорили о возможной отмене карты болельщика. Хотели увеличить посещаемость, а получили совсем противоположный эффект.
Однако и здесь появилось множество подводных камней. Оказалось, что закон нельзя отменить, а можно лишь посчитать его утратившим силу. И тогда стали поступать различные предложения от фракций для решения сложившейся проблемы. Но учитывая скорость рассмотрения и бюрократические проволочки в эшелонах власти, вопрос с отменой карты болельщика так и остался в подвешенном состоянии. Произойдет ли отмена этого нововведения покажет время, а пока футбольным фанатам придется довольствоваться тем что есть.
Артемий Чередников