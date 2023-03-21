Буквально пять лет назад футбольных болельщиков, а точнее фанатов, можно было выделить в отдельную субкультуру или некую закрытую касту. Причем не только по фирменному или цветовому стилю своей команды, но и по манере поведения, а также по градусу накала во время игры. Еще до недавнего времени жизнь футбольного фаната состояла из острых граней, которые четко отобразила культовая трилогия «Хулиганы зеленой улицы», задавая некий тренд в поведении футбольных фанатов. Но во время пандемии коронавируса подобные тренды сошли на нет.