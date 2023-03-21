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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Региональный Фонд развития промышленности докапитализировали еще на 140 млн рублей

21 марта 2023, 09:48
Фото: donland.ru
Региональный Фонд развития промышленности докапитализировали еще на 140 млн рублей
Фонд развития промышленности РО с начала 2023 года был докапитализирован на 140 млн рублей. Благодаря этим средствам донские компании, подавшие заявку по одной из программ фонда, могут получить средства на развитие предприятия, уплату налогов и приобретение необходимых комплектующих.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в настоящее время это один из наиболее востребованных инструментов поддержки.

— Капитализация фонда составляет порядка 1,3 млрд рублей. При поддержке главы региона в прошлом году фонд докапитализировали трижды из областного бюджета и дважды из федерального. Показатели по работе фонда за прошедший год также стали рекордными. Было предоставлено 104 займа и гранта почти на 900 млн рублей, — пояснил Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что благодаря грантам региональных фондов развития промышленности предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. То есть, эти деньги позволят снизить ставку по кредитам, а также минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику.

Опираясь на такую поддержку, заемщики фонда только за прошлый год создали в Ростовской области более 300 новых рабочих мест, а выручка этих компаний увеличилась в среднем на 14%.

 

#Елена Янкевич
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