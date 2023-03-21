Региональный Фонд развития промышленности докапитализировали еще на 140 млн рублей

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, в настоящее время это один из наиболее востребованных инструментов поддержки.
— Капитализация фонда составляет порядка 1,3 млрд рублей. При поддержке главы региона в прошлом году фонд докапитализировали трижды из областного бюджета и дважды из федерального. Показатели по работе фонда за прошедший год также стали рекордными. Было предоставлено 104 займа и гранта почти на 900 млн рублей, — пояснил Игорь Сорокин.
Стоит отметить, что благодаря грантам региональных фондов развития промышленности предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. То есть, эти деньги позволят снизить ставку по кредитам, а также минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику.
Опираясь на такую поддержку, заемщики фонда только за прошлый год создали в Ростовской области более 300 новых рабочих мест, а выручка этих компаний увеличилась в среднем на 14%.