Региональный Фонд развития промышленности докапитализировали еще на 140 млн рублей

— Капитализация фонда составляет порядка 1,3 млрд рублей. При поддержке главы региона в прошлом году фонд докапитализировали трижды из областного бюджета и дважды из федерального. Показатели по работе фонда за прошедший год также стали рекордными. Было предоставлено 104 займа и гранта почти на 900 млн рублей, — пояснил Игорь Сорокин.