Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Аналитики подсчитали, в каких городах России дороже всего обходится аренда жилья для туристов. Первое место, ожидаемо, заняла Москва. За сутки проживания здесь туристу в среднем придется отдать 3800 рублей. На втором и третьем месте расположились Нижний Новгород и Казань. Разница в аренде жилья там небольшая — 3740 и 2730 рублей за сутки соответственно. Четвертое место отошло Санкт-Петербургу. За проживание там в сутки нужно отдать примерно 2670 рублей.
Замкнул пятерку лидеров Ростов-на-Дону. Сумма суточной аренды жилья тут недалеко ушла от питерской — 2630 рублей. Это на 30% больше, чем год назад.
В целом по России рост суточной аренды жилья составил 18%. Эксперты объясняют это инфляцией и другими экономическими факторами.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустят казачий и винный туристические маршруты в 2023 году.