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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Ростов вошел в топ-5 самых дорогих городов для туристов

21 марта 2023, 07:04
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов вошел в пятерку самых дорогих туристических городов
Ростов-на-Дону занял пятое место в рейтинге городов с самыми большими тратами для туристов, следует из исследования Суточно.ру.

Аналитики подсчитали, в каких городах России дороже всего обходится аренда жилья для туристов. Первое место, ожидаемо, заняла Москва. За сутки проживания здесь туристу в среднем придется отдать 3800 рублей. На втором и третьем месте расположились Нижний Новгород и Казань. Разница в аренде жилья там небольшая — 3740 и 2730 рублей за сутки соответственно. Четвертое место отошло Санкт-Петербургу. За проживание там в сутки нужно отдать примерно 2670 рублей.

Замкнул пятерку лидеров Ростов-на-Дону. Сумма суточной аренды жилья тут недалеко ушла от питерской — 2630 рублей. Это на 30% больше, чем год назад.

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В целом по России рост суточной аренды жилья составил 18%. Эксперты объясняют это инфляцией и другими экономическими факторами.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустят казачий и винный туристические маршруты в 2023 году.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Алина Заярная
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