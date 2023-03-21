Аналитики подсчитали, в каких городах России дороже всего обходится аренда жилья для туристов. Первое место, ожидаемо, заняла Москва. За сутки проживания здесь туристу в среднем придется отдать 3800 рублей. На втором и третьем месте расположились Нижний Новгород и Казань. Разница в аренде жилья там небольшая — 3740 и 2730 рублей за сутки соответственно. Четвертое место отошло Санкт-Петербургу. За проживание там в сутки нужно отдать примерно 2670 рублей.