Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По словам ростовчан, громкий звук появился примерно в 12 часов, из-за чего сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Один из очевидцев рассказал, что это произошло в центре города, но улицу называть не стал.
Уставшие в последнее время от появляющихся новостей о вероятных громких звуках горожане посчитали, что причина заключается вовсе не во взрыве. Одной из версий был переход пролетающего самолета на сверхзвук.
Официальной же информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого на видео попал момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Посмотреть ролик можно в материале Rostovgazeta.