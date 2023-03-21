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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта

21 марта 2023, 11:16
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта
Жители Ростова-на-Дону днем во вторник, 21 марта, услышали громкий звук, похожий на взрыв, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По словам ростовчан, громкий звук появился примерно в 12 часов, из-за чего сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Один из очевидцев рассказал, что это произошло в центре города, но улицу называть не стал.

Уставшие в последнее время от появляющихся новостей о вероятных громких звуках горожане посчитали, что причина заключается вовсе не во взрыве. Одной из версий был переход пролетающего самолета на сверхзвук.

Официальной же информации о случившемся не поступало, она уточняется.

До этого на видео попал момент взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Посмотреть ролик можно в материале Rostovgazeta. 

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