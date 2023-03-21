Уже подвыпившему ростовчанину эта идея пришлась не по душе. Он достал пистолет и стал стрелять в воздух. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала стрелка. Правоохранителям он рассказал, что пришел в клуб, чтобы отпраздновать получение лицензии на оружие, так как был единственным парнем в компании друзей без нее.