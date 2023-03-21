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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Ростовчанин стрельбой в караоке отметил получение лицензии на травмат

21 марта 2023, 07:55
Фото: 1MI
Ростовчанин стрельбой в караоке отметил получение лицензии на травмат
Пьяный житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу из травматического пистоле в караоке-клубе на Буденновском, сообщили в соцсетях очевидцы.

24-летний житель Ростова на минувших выходных решил отдохнуть с друзьями в караоке-клубе Yo Buddha. Прийти туда он решил с травматическим пистолетом, лицензию на который получил буквально на днях. После того как администратор увидел оружие, он попросил компанию покинуть заведение.

Уже подвыпившему ростовчанину эта идея пришлась не по душе. Он достал пистолет и стал стрелять в воздух. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала стрелка. Правоохранителям он рассказал, что пришел в клуб, чтобы отпраздновать получение лицензии на оружие, так как был единственным парнем в компании друзей без нее.

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По информации Don Mash, мужчине выписали штраф и отравили по арест на двое суток.

Ранее в Новочеркасске 34-летний мужчина подстрелил из травмата парней, шумевших на улице.

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