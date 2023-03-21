Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
24-летний житель Ростова на минувших выходных решил отдохнуть с друзьями в караоке-клубе Yo Buddha. Прийти туда он решил с травматическим пистолетом, лицензию на который получил буквально на днях. После того как администратор увидел оружие, он попросил компанию покинуть заведение.
Уже подвыпившему ростовчанину эта идея пришлась не по душе. Он достал пистолет и стал стрелять в воздух. Очевидцы вызвали полицию, которая задержала стрелка. Правоохранителям он рассказал, что пришел в клуб, чтобы отпраздновать получение лицензии на оружие, так как был единственным парнем в компании друзей без нее.
По информации Don Mash, мужчине выписали штраф и отравили по арест на двое суток.
Ранее в Новочеркасске 34-летний мужчина подстрелил из травмата парней, шумевших на улице.