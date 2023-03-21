Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Молодые люди пришли к одному из домов и сели на свободную скамейку, но сразу же услышали оскорбления в свой адрес из окна. Недовольной оказалась местная жительница, которая в итоге спустилась, чтобы выяснить отношения.
«Затем дошло до рукоприкладства и все из-за того, что мы сели на „ее“ лавочку и наступили на „клумбу“, хотя мы ничего не испортили. Ко всему прочему женщина пыталась отнять у меня телефон», — пожаловалась девушка на поведение незнакомки.
Пользователи в комментариях заступились за пару и выразили мнение, что женщине не стоило себя так вести.
«Ну скучно ей, что вы», — прокомментировали горожане.
«А просто встать и уйти, не связываясь с пожилым человеком и не устраивая этот цирк? Опускаются до уровня пожилой скандалистки», — заявили другие ростовчане.
Ранее в реанимации нашли ростовчанина, пропавшего без вести после драки у ночного клуба.