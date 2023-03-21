«Затем дошло до рукоприкладства и все из-за того, что мы сели на „ее“ лавочку и наступили на „клумбу“, хотя мы ничего не испортили. Ко всему прочему женщина пыталась отнять у меня телефон», — пожаловалась девушка на поведение незнакомки.