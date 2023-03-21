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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Ростовчанка напала на молодых людей из-за места на лавочке

21 марта 2023, 05:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону жительница одного из многоквартирных домов напала на парня с девушкой из-за места на лавке, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Молодые люди пришли к одному из домов и сели на свободную скамейку, но сразу же услышали оскорбления в свой адрес из окна. Недовольной оказалась местная жительница, которая в итоге спустилась, чтобы выяснить отношения.

«Затем дошло до рукоприкладства и все из-за того, что мы сели на „ее“ лавочку и наступили на „клумбу“, хотя мы ничего не испортили. Ко всему прочему женщина пыталась отнять у меня телефон», — пожаловалась девушка на поведение незнакомки.

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Пользователи в комментариях заступились за пару и выразили мнение, что женщине не стоило себя так вести.

«Ну скучно ей, что вы», — прокомментировали горожане.

«А просто встать и уйти, не связываясь с пожилым человеком и не устраивая этот цирк? Опускаются до уровня пожилой скандалистки», — заявили другие ростовчане.

Ранее в реанимации нашли ростовчанина, пропавшего без вести после драки у ночного клуба.

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