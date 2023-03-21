Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Депутату не понравился пост блогера-миллионника о планируемой духовной практике с шаманской медитацией и возможной церемонией с жабами, выделяющими галлюциноген. Стенякина получила много жалоб на Боню и обратилась в МВД с просьбой признать уголовную ответственность за пропаганду наркотиков.
«В ведомстве сообщили, что разделяют нашу позицию. В скором времени проекты законов будут внесены в Государственную Думу РФ», — отчиталась о результатах парламентарий.
Она добавила, что сейчас за пропаганду положена административная ответственность с наказанием в 50 тысяч рублей, что не останавливает нарушителей. При этом один рекламный пост знаменитых блогеров стоит сотни тысяч рублей.
Ранее мать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской области.