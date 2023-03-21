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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Ростовский депутат Госдумы Стенякина обвинила Викторию Боню в пропаганде наркотиков

21 марта 2023, 15:25
Фото: 1mi
Уроженка Ростовской области, депутат Госдумы Екатерина Стенякина обвинила блогера Викторию Боню в пропаганде наркотиков, сообщила она на своей странице в Telegram.

Депутату не понравился пост блогера-миллионника о планируемой духовной практике с шаманской медитацией и возможной церемонией с жабами, выделяющими галлюциноген. Стенякина получила много жалоб на Боню и обратилась в МВД с просьбой признать уголовную ответственность за пропаганду наркотиков.

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«В ведомстве сообщили, что разделяют нашу позицию. В скором времени проекты законов будут внесены в Государственную Думу РФ», — отчиталась о результатах парламентарий.

Она добавила, что сейчас за пропаганду положена административная ответственность с наказанием в 50 тысяч рублей, что не останавливает нарушителей. При этом один рекламный пост знаменитых блогеров стоит сотни тысяч рублей.

Ранее мать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской области.

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