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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

Ростовский разработчик весов для железнодорожного транспорта откроет компанию в Индии

21 марта 2023, 16:51
Фото: ООО"Статера"
Ростовский разработчик весов для железнодорожного транспорта откроет компанию в Индии
Ростовская компания «Статера» объявила о планах открыть собственное производство в Индии, об этом сообщил директор компании Игорь Федоров в рамках заседания Совета по инвестициям.

Портал «РБK. Ростов» сообщил, что ростовская компания «Статера», специализирующаяся на разработке и производстве систем взвешивания рельсового транспорта (ВРТ), поделилась планами по созданию своего предприятия в Индии совместно с местными инвесторами. Сейчас производство находится на стадии сертификации.

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Директор компании Игорь Федоров рассказал, что производство будет базироваться в Ростове, после чего элементная база продукции будет отправляться в Индию для установки и обслуживания ВРТ. Сколько средств планируется вложить в производство представитель «Статера» сообщать не стал.

Федоров добавил, что в настоящий момент компания занята разработкой дополнительного мониторинга для ВРТ, которая позволит по шуму колес определять технические неполадки ж/д-транспорта.

Ранее в Ростове с рельсов сошел грузовой поезд.

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