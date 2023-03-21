Ростовский разработчик весов для железнодорожного транспорта откроет компанию в Индии

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Портал «РБK. Ростов» сообщил, что ростовская компания «Статера», специализирующаяся на разработке и производстве систем взвешивания рельсового транспорта (ВРТ), поделилась планами по созданию своего предприятия в Индии совместно с местными инвесторами. Сейчас производство находится на стадии сертификации.
Директор компании Игорь Федоров рассказал, что производство будет базироваться в Ростове, после чего элементная база продукции будет отправляться в Индию для установки и обслуживания ВРТ. Сколько средств планируется вложить в производство представитель «Статера» сообщать не стал.
Федоров добавил, что в настоящий момент компания занята разработкой дополнительного мониторинга для ВРТ, которая позволит по шуму колес определять технические неполадки ж/д-транспорта.
Ранее в Ростове с рельсов сошел грузовой поезд.