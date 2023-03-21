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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Съемки федерального тревел-шоу пройдут в Ростове-на-Дону

21 марта 2023, 08:26
Фото: rostov-gorod.ru
Съемки федерального тревел-шоу пройдут в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону станет съемочной площадкой для гастрономического шоу «Повара на колесах», сообщили в мэрии.

Смысл передачи заключается в посещении шеф-поварами различных регионов для поиска местных продуктов для дальнейшего создания новых рецептов. Теперь дошла очередь и до Ростова-на-Дону.

Съемочная группа побывает на набережной реки Дон и улице Пушкинской, после чего узнает о казачьих обычаях и гастрономических традициях. А в конце поездки для команды подготовили экстремальные заезды на картодроме.

Продукты для приготовления своих блюд ведущие подберут на Центральном рынке. Новые кулинарные шедевры должны получиться в специальном фуд-траке.

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«Гастрономия — один из главных пунктов программ для туристов. Участие в подобном федеральном тревел-шоу позволит еще раз заявить о донской столице как туристическом центре с уникальной местной кухней», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове пройдут съемки фильма про «Иванушек International» в 2023 году.

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