Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Смысл передачи заключается в посещении шеф-поварами различных регионов для поиска местных продуктов для дальнейшего создания новых рецептов. Теперь дошла очередь и до Ростова-на-Дону.
Съемочная группа побывает на набережной реки Дон и улице Пушкинской, после чего узнает о казачьих обычаях и гастрономических традициях. А в конце поездки для команды подготовили экстремальные заезды на картодроме.
Продукты для приготовления своих блюд ведущие подберут на Центральном рынке. Новые кулинарные шедевры должны получиться в специальном фуд-траке.
«Гастрономия — один из главных пунктов программ для туристов. Участие в подобном федеральном тревел-шоу позволит еще раз заявить о донской столице как туристическом центре с уникальной местной кухней», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове пройдут съемки фильма про «Иванушек International» в 2023 году.