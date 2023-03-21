Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Цзиньпин является давним и преданным поклонником российского мороженого: особенно высоко он ценит пломбир «Чистая линия», который производят в Подмосковье. Об этом рассказывает 360tv.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин, прибыв с визитом в Китай, преподнес Цзиньпину в подарок коробку мороженого.
Руководитель КНР признался, что почти из каждой своей поездки в Россию привозит мороженое, чтобы насладиться им дома.
«У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное», — заметил Цзиньпин.
Тогда же китайские предприниматели рассказали Путину, что мороженое из России пользуется большой популярностью в КНР, но бизнесу по какой-то причине запрещают вывозить этот товар из страны. Российский президент удивился и дал обещание во время своих поездок лично обеспечивать доставку отечественного мороженого в Китай.
Три года спустя Путин подарил Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения. Судя по кадрам хроники, в коробке тогда оказалось подмосковное мороженое марки «Чистая линия».
Вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов назвал большой честью для себя тот факт, что мороженое его компании заказывают для мероприятий подобного уровня и что уважаемый председатель Китая Си Цзиньпин дал высокую оценку продукции «Чистой линии».
Пломбир «Чистая линия» был удостоен Знака качества от Росконтроля, организации, которая известна тем, что на протяжении многих лет занимается независимыми исследованиями качества и безопасности российских товаров народного потребления. Но лишь та продукция, которая с успехом прошла многочисленные испытания, может получить соответствующий знак.
«Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года — начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР», — напомнил Бениаминов.
Первый такой пломбир россияне смогли попробовать в 2007 году. Этот продукт приобрел популярность не только в бывших республиках СССР. Главным импортером «Чистой линии» за рубежом оказался именно Китай. Также лакомство из Подмосковья с удовольствием покупают в Киргизии, Армении, а в данный момент идет подготовка документов для его экспорта в Узбекистан.
В Московской области планируют открыть новое производство мороженого «Чистая линия», мощность которого достигнет 11 тысяч тонн в год.