Си Цзиньпин признался, что давно любит подмосковный пломбир

Первый такой пломбир россияне смогли попробовать в 2007 году. Этот продукт приобрел популярность не только в бывших республиках СССР. Главным импортером «Чистой линии» за рубежом оказался именно Китай. Также лакомство из Подмосковья с удовольствием покупают в Киргизии, Армении, а в данный момент идет подготовка документов для его экспорта в Узбекистан.