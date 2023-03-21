На трассе «Ростов-Таганрог» днем 21 марта произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Удар был настолько сильным, что от кузова «Газели» практически ничего не осталось. Ее водитель погиб на месте.