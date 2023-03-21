Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На трассе «Ростов-Таганрог» днем 21 марта произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Удар был настолько сильным, что от кузова «Газели» практически ничего не осталось. Ее водитель погиб на месте.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагического инцидента.
Сейчас в районе аварии образовалась многокилометровая пробка. Чтобы ее устранить, сотрудники ГИБДД направляют поток машин по обочине дороги.
Ранее мужчина выжил после проехавшего по нему грузовика в Ростовской области.