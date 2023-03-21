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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»

21 марта 2023, 11:13
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»
Из-за дорожной аварии с участием двух большегрузов затор из машин образовался на трассе «Ростов-Таганрог», сообщает сервис «Яндекс. Карты».

На трассе «Ростов-Таганрог» днем 21 марта произошло смертельное ДТП. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. Удар был настолько сильным, что от кузова «Газели» практически ничего не осталось. Ее водитель погиб на месте.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагического инцидента.

В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 марта
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Сейчас в районе аварии образовалась многокилометровая пробка.
Фото: Яндекс.Карты

Сейчас в районе аварии образовалась многокилометровая пробка. Чтобы ее устранить, сотрудники ГИБДД направляют поток машин по обочине дороги.

Ранее мужчина выжил после проехавшего по нему грузовика в Ростовской области.

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