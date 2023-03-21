Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Власти Ростовской области создали специальную группировку, которая займется тушением крупных лесных пожаров. В ее состав вошли три тысячи спасателей, более тысячи единиц спецтехники и около семи тысяч единиц оборудования и инвентаря.
Чиновники заверяют, что учли опыт тушения масштабных лесных пожаров в прошлые годы. Сейчас они заранее подготовились к стихии и смогут реагировать более оперативно.
Сообщается также, что проверку готовности провели в 21 лесопожарной станции. А в самих лесных массивах установили 26 камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут использовать грунтомёт для тушения крупных лесных пожаров.