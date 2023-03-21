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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Специальную группировку для тушения лесных пожаров создали в Ростовской области

21 марта 2023, 10:25
Фото: donland.ru
Специальную группировку для тушения лесных пожаров создали в Ростовской области
В Ростовской области сформировали специальную группировку, которая займется тушением крупных лесных пожаров, сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области создали специальную группировку, которая займется тушением крупных лесных пожаров. В ее состав вошли три тысячи спасателей, более тысячи единиц спецтехники и около семи тысяч единиц оборудования и инвентаря.

Чиновники заверяют, что учли опыт тушения масштабных лесных пожаров в прошлые годы. Сейчас они заранее подготовились к стихии и смогут реагировать более оперативно.

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Сообщается также, что проверку готовности провели в 21 лесопожарной станции. А в самих лесных массивах установили 26 камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут использовать грунтомёт для тушения крупных лесных пожаров.

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#Алина Заярная#Пожар#МЧС#Новости#Ростовская область
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