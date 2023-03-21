Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Запреты для автомобилистов будут действовать с 5 апреля по 30 сентября. Это коснется улицы Восточная от дома №9 до Кировского проспекта.
Ограничения на этот период введут для всех видов транспорта.
Кроме того, с 4 апреля по 18 июля нельзя будет проехать по улице Панфиловцев на участке от Вятской до Днепропетровской. Это связано с ремонтом дороги в этой зоне.
А с 17 апреля по 8 мая перекроют проезд по улице Вятская на участке от Орской до Панфиловцев. О том, где еще будут ограничивать движение в городе, читайте в расширенном материале RostovGazeta.