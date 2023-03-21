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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Ростовчанам сообщили, какие дороги перекроют в центре города в апреле

21 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
В центре Ростова ограничат движение из-за строительства домов

В центре Ростова ограничат движение из-за строительства домов

В Ростове-на-Дону из-за строительства жилкомплекса на улице Восточной введут ограничения движения, сообщили в городской администрации.

Запреты для автомобилистов будут действовать с 5 апреля по 30 сентября. Это коснется улицы Восточная от дома №9 до Кировского проспекта.

Ограничения на этот период введут для всех видов транспорта.

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Кроме того, с 4 апреля по 18 июля нельзя будет проехать по улице Панфиловцев на участке от Вятской до Днепропетровской. Это связано с ремонтом дороги в этой зоне.

А с 17 апреля по 8 мая перекроют проезд по улице Вятская на участке от Орской до Панфиловцев. О том, где еще будут ограничивать движение в городе, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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